Возможен рост цены акций Broadcom в ближайшее время - Инвестбанк Синара

Возможен рост цены акций Broadcom в ближайшее время на фоне отчетности эмитента, полагают аналитики "Инвестиционного банка Синара".

"Котировки акций Broadcom выросли в ходе расширенной торговой сессии в четверг на 2,5% после публикации сильной отчетности за 4К21, согласно которой чистая прибыль компании составила $8,39 на акцию против консенсус-прогноза в $8,08. Оценки менеджмента по выручке на 2К22 также оказались выше ожиданий участников рынка. Мы оцениваем отчетность как позитивную и ожидаем, что она поспособствует росту стоимости бумаг эмитента", - отмечают в банке.

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