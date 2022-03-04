"Фридом Финанс" подтверждает прогнозную цену акций Cardlytics на уровне $70

"Фридом Финанс" подтверждает прогнозную стоимость акций Cardlytics Inc. на уровне $70 за штуку на горизонте года, сообщается в комментарии инвестиционной компании.

" Специализирующаяся на размещении таргетированной рекламы в приложениях крупных банков корпорация Cardlytics 1 марта отчиталась за IV квартал 2021г. Результаты компании оказались лучше ожиданий рынка. Ее чистая выручка поднялась на 34,2% г/г и составила $90,05 млн, превзойдя консенсус на 17,64%. Компания завершила квартал с чистым убытком в размере $11,83 млн. Прибыль увеличилась на 70,2% в сравнении с предыдущим кварталом, но в сравнении с IV кварталом 2020г упала на 73,5%. Скорректированная EBITDA сократилась на 42,9% г/г, до $2,56 млн, чистый убыток на акцию составил $0,35, что превысило ожидания рынка на уровне $0,82", - отмечают аналитики.

Менеджмент компании отметил, что хотя потребительские расходы явно улучшились, рекламодатели все еще ощущают последствия пандемии, в частности нехватку рабочей силы и перебои в цепочках поставок. Компания отметила потенциальные инфляционные риски, изначально вызванные пандемией и способные обостриться из-за ситуации вокруг Украины. Среди них удорожание топлива и замедление восстановления цепочек поставок.

"Высокая инфляция окажет негативное влияние на дискреционные расходы в течение года, - пишут эксперты "Фридом Финанс". - С учетом этого компания в I квартале 2022г прогнозирует рост выручки на 20% в годовом исчислении, а за полный текущий год рассчитывает на показатель в пределах $485-515 млн. Выйти на положительный денежный поток Cardlytics предполагает к концу 2023г. На данный момент мы считаем акции компании переоцененными, наша целевая цена на горизонте 12 месяцев - $70".

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