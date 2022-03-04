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04 марта 2022 года 14:01
"Финам" открыл торговую идею: покупать акции Valero Energy с целью $108
"Финам" открыл торговую идею "покупать акции Valero Energy с целью $108 за штуку" с горизонтом инвестирования 4-5 недель. Цена входа: текущая рыночная, потенциальная доходность: 28%, стоп-приказ: $71, говорится в комментарии инвестиционной компании. Эксперты отмечают, что цена нефти марки WTI продолжает обновлять максимальные уровни, что не отразилось на стоимости многих американских нефтегазовых компаний. По их мнению, текущее расхождение должно уйти с рынка. "С точки зрения теханализа, бумага сформировала фигуру треугольник с последующем выходом вверх. Она находится на сильном уровне сопротивления. При покупке на 5% и выставлении стоп-заявки на уровне $71 риск на портфель составит 0,85%. Соотношение прибыль/риск составляет 1,802", - указывают аналитики "Финама". Valero Energy Corporation - американская вертикально интегрированная нефтяная компания со штаб-квартирой в Сан-Антонио, штат Техас. В 2011 году компания заняла 70-е место в Fortune Global 500. Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.
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Ключевые слова: США-VALERO/ENERGY-АКЦИИ-ИНВЕСТИДЕЯ
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