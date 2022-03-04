Динамика евро против рубля приобрела на бирже спекулятивный характер и сильно отличается от динамики пары "доллар-рубль"

Москва. 4 марта. Динамика единой европейской валюты против рубля на торгах "Московской биржи" приобрела в последние два дня спекулятивный характер и сильно отличается от динамики пары "доллар-рубль". В частности, рубль в ходе торгов в пятницу перешел к заметному укреплению к доллару, в то время как евро остается в заметном плюсе, что противоречит рыночным движениям на мировом рынке Forex, где американская валюта укрепляется к большинству валют, в том числе и к евро.

Курс доллара в паре с рублем на "Московской бирже" по данным на 10:45 мск составил 100,34 руб./$1 (-5,67 рубля к уровню предыдущего закрытия). Евро при этом подорожал до 122,865 руб./EUR1 (+5,27 рубля к закрытию четверга). При этом на мировом рынке Forex европейская валюта снижается к доллару почти на 0,5%, до $1,101 за евро. То есть, если осуществить пересчет стоимости евро через котировки Forex, взяв за основу курс доллара на "Московской бирже", то евро должен стоить порядка 111 рублей, что сильно расходится с текущим курсом на бирже (122,86 рубля).

По мнению аналитиков, такая ситуация на "Московской бирже" сложилась из-за того, что сегмент торгов европейской валютой оказался в более сложном положении, лишившись значительной части ликвидности, по сравнению с долларовым сегментом, и поэтому стали образовываться такие несоответствия курсов. Для приведения ситуации в норму "Московская биржа" (MOEX: MOEX) пытается ограничить спекулятивные операции с евро.