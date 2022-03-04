Ключевые события пятницы в РФ и мире - "Велес Капитал"

Аналитики "Велес Капитала" обращают внимание на ключевые события пятницы в РФ и мире.

Как говорится в обзоре, в фокусе будут:

- розничные продажи еврозоны в январе (13:00 МСК);

- отчет по рынку труда США за январь (16:30 МСК);

- финансовые результаты "Магнита", "Мосэнерго", "Ростелекома" и "Московской биржи" за 2021 год по МСФО, "Юнипро" - по РСБУ.

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