Риски попыток подъема цены нефти к $120-130/барр. остаются высокими - ПСБ

Возможно локальное снижение цены нефти марки Brent к уровням $100-110 за баррель, но при этом риски повторных попыток подъема в диапазон $120-130 за баррель остаются высокими, сообщается в комментарии Промсвязьбанка (ПСБ).

"Утром пятницы стоимость фьючерса на нефть марки Brent демонстрирует умеренный рост. Пока участники нефтяного рынка не видят триггеров для новых активных покупок, несмотря на непростую ситуацию. Учитывая техническую перегретость рынка нефти, не исключаем локального отката в зону $100-110 за баррель. Риск повторных попыток цены нефти марки Brent подняться в район $120-130 за баррель остается высоким", - отмечает начальник отдела экономического и отраслевого анализа ПСБ Евгений Локтюхов.

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