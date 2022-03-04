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04 марта 2022 года 09:20

Нефтяные цены растут

Американские фондовые индексы завершили в минусе торги в четверг. Фондовые индексы государств АТР снижаются в пятницу. Цены на нефть поднимаются в ходе утренней сессии пятницы.

Американские фондовые индексы завершили в минусе сессию в четверг, инвесторы оценивали ситуацию на Украине и выступление главы Федеральной резервной системы (ФРС) США Джерома Пауэлла в Сенате.

Спецоперация России на Украине продолжается уже вторую неделю, и участники рынка оценивают её возможный исход, а также то, как международные антироссийские санкции могут повлиять на денежно-кредитную политику ФРС.

Выступая в банковском комитете Сената, Пауэлл отметил, что конфликт России и Украины, вероятно, приведет к ускорению инфляции в краткосрочной перспективе. В частности, он указал на инфляционное давление за счет скачка цен на сырье и в особенности на энергоносители.

В ходе выступления глава ФРС также повторил, что поддержит решение поднять базовую процентную ставку на 25 базисных пунктов (б.п.) на заседании 15-16 марта.

"Если ФРС повысит ставку на 25 б.п. в марте, это не окажет никакого влияния на инфляцию в ближайшие месяцы. Поэтому вопрос заключается не в том, сможет ли повышение ставки Федрезерва сдержать инфляцию, а в том, успеет ли инфляция снизиться по внутренним причинам до того, как ФРС и Пауэлл будут вынуждены прибегнуть к более агрессивным действиям", - сказал старший экономист FAO Economics Роберт Бруска.

Внимание рынка также направлено на статистику Минтруда США, которая будет опубликована в пятницу. Согласно консенсус-прогнозу экспертов, который приводит Trading Economics, число рабочих мест в экономике США в феврале увеличилось на 440 тыс., безработица снизилась до 3,9% с 4%.

Акции разработчика облачного программного обеспечения Snowflake Inc. рухнули на 15%. Компания представила сильную отчетность за минувший квартал, однако дала разочаровавший инвесторов прогноз на 2023 финансовый год.

Бумаги Brown-Forman (SPB: BF.B) Corp подорожали на 7,1% после того, как производитель виски Jack Daniel's увеличил чистую прибыль в третьем квартале текущего финансового года сильнее ожиданий рынка.

Котировки акций Best Buy Co. (SPB: BBY) выросли на 9,2%. Американский ритейлер электроники в четвертом квартале 2022 финансового года сократил чистую прибыль на 23%, но скорректированный показатель превзошел прогнозы аналитиков.

Рыночная стоимость сети супермаркетов Kroger Co. (SPB: KR) подскочила на 11,6% благодаря сильному квартальному отчету. В четвертом квартале 2021 фингода компания получила выручку и скорректированную прибыль лучше ожиданий рынка и дала позитивный прогноз на новый фингод.

Акции банка Citigroup Inc. (SPB: C) подешевели на 3,3% после того, как аналитики Keefe Bruyette ухудшили рекомендацию по ним до "на уровне рынка" с "выше рынка".

Значение Dow Jones Industrial Average в четверг понизилось на 0,29% и составило 33794,66 пункта.

В числе лидеров снижения среди компонентов индекса оказались бумаги Boeing Co. (SPB: BA), упавшие на 4,5%, Salesforce.com Inc. (SPB: CRM) (-2,7%) и Intel Corp. (SPB: INTC) (-1,9%). Самый активный рост показали акции Walmart Inc. (SPB: WMT), которые подорожали на 2,3%, Amgen (SPB: AMGN) Inc. (+1,8%) и International Business Machines (SPB: IBM) Corp. (+1,7%).

Standard & Poor's 500 опустился на 0,5%, до 4363,49 пункта.

Индекс Nasdaq Composite упал на 1,56% и составил 13537,94 пункта.

Фондовые индексы государств Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) снижаются на торгах в пятницу, трейдеры продолжают внимательно следить за новостями, касающимися конфликта России и Украины.

Глава Федеральной резервной системы (ФРС) США Джером Пауэлл накануне сказал, что конфликт России и Украины, вероятно, приведет к ускорению инфляции в краткосрочной перспективе. В частности, он указал на инфляционное давление за счет скачка цен на сырье и в особенности на энергоносители.

В ходе выступления в банковском комитете Сената США глава ФРС также повторил, что поддержит решение поднять базовую процентную ставку на 25 базисных пунктов (б.п.) на заседании 15-16 марта.

Внимание рынка также направлено на статистику Минтруда США, которая будет опубликована в пятницу. Согласно консенсус-прогнозу экспертов, который приводит Trading Economics, число рабочих мест в экономике США в феврале увеличилось на 440 тыс., безработица снизилась до 3,9% с 4%.

Японский индекс Nikkei 225 к 8:32 МСК упал на 2,3%.

Уровень безработицы в Японии увеличился до 2,8% в январе 2022 года по сравнению с 2,7% месяцем ранее. Аналитики в среднем не ожидали изменения показателя, согласно Trading Economics.

В число лидеров падения входят акции Hino Motors Ltd. (-16,8%), AGC Inc. (-9,9%) и Nippon Sheet Glass Co. (-6,7%).

Кроме того, дешевеют бумаги производителя потребительской электроники Sony - на 3,2%, автомобильной Toyota Motor - на 3,6%.

Стоимость инвестиционно-технологической SoftBank Group снижается на 4,6%, крупнейшего розничного продавца одежды в Азии Fast Retailing - на 2,5%.

Китайский индекс Shanghai Composite к 8:40 МСК опустился на 0,8%, в то время как гонконгский Hang Seng потерял 2,7%.

Наиболее существенно на торгах в Гонконге дешевеют акции BYD Co. Ltd. (-7,4%), JD.com Inc. (SPB: JD) (-7,1%) и Meituan (-6,8%).

Котировки акций нефтяных PetroChina Co. (SPB: PTR), CNOOC и China Petroleum & Chemical Corp. снижаются на 0,2%, 0,4% и 0,3% соответственно.

Южнокорейский индекс Kospi к 8:39 МСК снизился на 1,1%.

Южная Корея получила освобождение от расширенных экспортных ограничений США в отношении России в связи с ситуацией на Украине, сообщило южнокорейское министерство торговли.

Министр торговли Южной Кореи Е Хан Гу встретился с высокопоставленными официальными лицами США в Вашингтоне в четверг. Обе стороны договорились включить Южную Корею в список стран, освобожденных от введенного Соединенными Штатами правила прямого иностранного продукта (FDPR).

Рыночная стоимость одного из крупнейших в мире производителей чипов Samsung Electronics Co. уменьшилась на 1,8%, автопроизводителя Hyundai Motor - на 2,5%.

Австралийский индекс S&P/ASX 200 опустился на 0,6%

Бумаги крупнейших горнодобывающих компаний мира BHP и Rio Tinto подешевели соответственно на 0,2% и на 1,1%.

Цены на нефть поднимаются в ходе утренней сессии пятницы.

В четверг эталонные марки обновили многолетние максимумы, но перешли к снижению в конце дня и завершили торги в минусе на слухах, что Иран может договориться с мировыми державами о возобновлении поставок нефти, пишет Trading Economics.

По словам министра нефти Ирана Джавада Оуджи, страна может нарастить добычу нефти до максимума в течение 1-2 месяцев после снятия санкций.

Стоимость майских фьючерсов на нефть Brent на лондонской бирже ICE Futures к 8:21 МСК в пятницу составляет $112,47 за баррель, что на $2,01 (1,82%) выше цены на закрытие предыдущей сессии. По итогам торгов в четверг эти контракты подешевели на 2,2%, до $110,46 за баррель.

Цена фьючерсов на нефть WTI на апрель на электронных торгах Нью-йоркской товарной биржи (NYMEX) составляет к этому времени $110 за баррель, что на $2,33 (2,16%) выше итогового значения предыдущей сессии. Накануне стоимость этих контрактов опустилась на 2,7%, до $107,67 за баррель.

На нефтяном рынке наблюдается крайняя волатильность после того, как Россия объявила о начале военной спецоперации на Украине. Стремительно развивающаяся ситуация и жесткие санкции против РФ повысили опасения участников рынка относительно возможных перебоев поставок топлива.

"Если не произойдет ощутимого снижения напряженности в виде уступок любой из сторон и отмены санкций, и/или Иран не получит разрешения немедленно вернуться на рынок, чтобы он мог начать продавать нефть из хранилищ, пока страна не сможет увеличить производство, надбавка за риск никуда не денется", - написала в четверг брокерская компания PVM в записке для клиентов.


Опубликовано: ИА "Финмаркет"
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