Бумаги Норникеля могут показать один из лучших результатов на рынке акций РФ после возобновления торгов - BCS Express

Бумаги ГМК "Норильский никель" могут показать один из лучших результатов на российском рынке акций после возобновления торгов, считает эксперт BCS Express Василий Карпунин.

"Цены на цветные металлы на текущей неделе активно растут. Риски перебоев с поставками из-за геополитической напряженности стимулируют рост фьючерсных контрактов на Лондонской бирже металлов. Подъем наблюдается почти по всей линейке металлов, которые производит "Норникель". Эмитент слишком крупный игрок на мировом рынке, поэтому санкционные ограничения маловероятны, однако не исключаем временных логистических проблем и перебоев с поставками. При этом они компенсируются ростом цен, - пишет аналитик в комментарии инвестиционной компании. - ГМК экспортирует большую часть продукции и получает валютную выручку, что делает его одним из главных выгодоприобретателей роста цен на commodities и ослабления рубля. При ограниченном влиянии санкционных мер на условия для бизнеса компании "Норникель" может заработать рекордную прибыль в 2022 году, часть из которой может быть распределена в виде дивидендов. На мой взгляд, акции эмитента покажут один из лучших результатов на рынке после возобновления торгов".

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