Рубль вечером отыграл почти все потери к доллару и евро на ожиданиях российско-украинских переговоров

Москва. 3 марта. Доллар растерял рост и перешел к снижению, евро также спустился с максимумов дня при закрытии торгов на "Московской бирже" в четверг вечером, при этом ранее обе валюты вновь обновили в паре с рублем исторические максимумы и долго находились вблизи установленных биржей верхних границ - 118,35 руб./$1 и 125,065 руб./EUR1. Рубль отыграл часть потерь к бивалютной корзине в ожидании российско-украинских переговоров.

Курс доллара США составил 106,01 руб./$1 в 19:00 МСК, что на 1 копейку ниже уровня закрытия предыдущих торгов. Евро стоил 117,6 руб./EUR1, подорожав на 2,2 рубля. Стоимость бивалютной корзины ($0,55 и EUR0,45) увеличилась на 98,5 копейки - до 111,23 рубля.

Как отмечают эксперты "Интерфакс-ЦЭА", рубль сумел полностью отыграть потери к доллару и частично к евро на закрытие торгов четверга. Инвесторы ждут новостей относительно второго раунда российско-украинских переговоров по урегулированию конфликта после того, как белорусские СМИ сообщили, что делегация Украины прибыла к месту проведения переговоров с Россией в Беловежской пуще. По их данным, представители Киева прилетели в Беловежскую пущу на вертолетах, позднее стало известно, что переговоры начались.

"В Брестской области Беларуси стартовал второй раунд российско-украинских переговоров", - сообщило госагентство БелТА.

Советник главы офиса президента Украины Михаил Подоляк также сообщил о начале второго раунда переговоров с российскими представителями. "Начинаем разговаривать с российскими представителями", - написал Подоляк в Twitter в четверг.

По его словам, украинская делегация настаивает на трех пунктах: "1. Немедленное прекращение огня. 2. Перемирие. 3. Гуманитарные коридоры для вывоза мирных жителей".

Россия готова к переговорам с Украиной, но спецоперация на ее территории будет продолжена и доведена до конца, ранее заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров. Аналогичное заявление сделал и замглавы МИД РФ Сергей Рябков. "Специальная операция будет доведена до конца, демилитаризация Украины, ее денацификация, решение вопросов, относящихся к признанию республик, и многое другое. Все это должно быть обеспечено", - сказал Рябков в эфире телеканала РБК.

Россия вдобавок к мерам валютного контроля в отношении юрлиц и фондового рынка ввела ограничения и для физлиц. "Запретить со 2 марта 2022 г. вывоз из Российской Федерации наличной иностранной валюты и (или) денежных инструментов в иностранной валюте в сумме, превышающей эквивалент $10 тыс. и рассчитанной по официальному курсу Центрального банка РФ, установленному на дату вывоза", - говорится в указе президента РФ Владимира Путина, текст которого распространила пресс-служба Кремля.

До сих пор лимитов на вывоз валюты из России не было: действовало лишь требование декларировать суммы от $10 тыс., а также, в рамках противодействия отмыванию капитала, объяснять происхождение наличности от $100 тыс. Эти нормы - единые для Евразийского экономического союза (помимо России, в него входят Белоруссия, Казахстан, Киргизия, Армения).

Кроме того, Банк России предписал брокерам с 3 марта взимать комиссию не менее 30% при исполнении поручений физлиц о покупке валюты (доллары, евро, фунты). Предписание, полученное в среду профучастниками, действует до его отмены. "30%-ная комиссия, которую брокеры должны брать с физических лиц при покупке валюты на бирже, просто выравнивает конкурентные условия между банками и брокерами, потому что банки имеют возможность использовать спред между курсом покупки и продажи валюты", - пояснили "Интерфаксу" в ЦБ.

"Рубль продолжает слабеть на фоне неопределенности с объёмами доступной экспортной выручки. ЦБ РФ предписал брокерским компаниям взимать комиссию в размере 30% с покупки валюты. Мера считается временной, но позитивного эффекта для рынка она не имела. Курс доллара в моменте поднимался до 118,35, а евро - до 125,06. Таким образом, ослабление рубля более чем на 20% за последние две недели почти полностью выбирает преимущество, созданное для рублевых депозитов на фоне повышения ставки до 20,0%", - говорит ведущий аналитик компании "Открытие Research" по глобальным исследованиям Андрей Кочетков.

"В утренние часы рубль предпринимал попытки укрепления, отыгрывая сообщение о предписании ЦБ для брокеров взимать с физлиц комиссию при покупке основных валют на бирже. Однако в дальнейшем ситуация изменилась, доллар и евро пошли вверх, укрепившись до 117,5 руб. и 125,0 руб. соответственно. На этих отметках курс стабилизировался до конца рабочего дня, встретив, по всей видимости, продажи валюты экспортерами. (. . .) На денежном рынке ЦБ РФ, после паузы в среду, вновь провел однодневный аукцион репо. Однако сегодня на аукционе был установлен лимит (в предыдущие дни ЦБ предоставлял ликвидность в безлимитном формате), который был востребован лишь в незначительном объеме - из 3 трлн руб. банки привлекли 513,9 млрд руб. Более того, ЦБ провел также депозитный аукцион o/n (с лимитом в 3 трлн руб.), по итогам которого банки разместили у регулятора 626,2 млрд руб. Отметим, что, с одной стороны, можно наблюдать постепенное сокращение оттока клиентских средств из банков с их обратным притоком в систему из-за высоких ставок. С другой стороны, сейчас ликвидность, по всей видимости, распределена очень неравномерно по системе, причем как рублевая, так и валютная", - отмечает начальник отдела анализа банков и денежного рынка ИК "Велес Капитал" Юрий Кравченко.

Цены на нефть перешли к снижению в ходе торгов в четверг, обновив ранее в ходе сессии многолетние максимумы.

Стоимость майских фьючерсов на сорт Brent на лондонской бирже ICE Futures к 19:00 МСК в четверг составляет $112,21 за баррель, что на 0,64% ниже цены на закрытие предыдущей сессии. Цена фьючерсов на нефть WTI на апрель на торгах Нью-йоркской товарной биржи (NYMEX) опустилась к этому времени на 0,74% по сравнению с итоговым значением предыдущей сессии, до $109,78 за баррель.

Ранее в ходе сессии цена Brent поднималась до $119,84 за баррель, что является максимумом с февраля 2013 года, WTI - до $116,57 за баррель, максимума с августа 2008 года.

По сообщениям различных СМИ, зарубежные покупатели отказываются от приобретения российской нефти из-за ситуации вокруг Украины, стараясь найти альтернативные источники поставок, что, вероятно, будет способствовать дальнейшему росту цен. Согласно данным консалтинговой компании Energy Aspects, порядка 70% российской нефти, поставляемой на экспорт, с трудом находит покупателей, даже несмотря на то, что она предлагается с историческим дисконтом к рыночной цене.

Российская компания "Сургутнефтегаз" (MOEX: SNGS), по данным агентства Bloomberg, уже три дня подряд не может реализовать выставленное на продажу сырьё.

Решение Международного энергетического агентства (МЭА) высвободить 60 млн баррелей нефти из стратегических резервов не смогло успокоить участников рынка, отмечают аналитики. Не улучшило их настрой и решение ОПЕК+ сохранить план по увеличению квот на добычу в апреле на 400 тыс. б/с.

Глава МЭА Фатих Бироль сказал, что ведомство разочаровано решением стран ОПЕК+. Комментируя решение государств-членов МЭА высвободить 60 млн баррелей нефти из стратегических резервов (SPR), Бироль заметил, что это лишь 4% всех запасов, которые есть у стран агентства.

Банк России 3 марта провел депозитный аукцион "тонкой настройки" сроком на один день, в ходе которого банки разместили в ЦБ РФ 626,2 млрд рублей (при лимите 3 трлн рублей и спросе 626,2 млрд рублей) в среднем по ставке 19,93% годовых.

На аукционе 1-дневного репо, проводившегося в четверг рамках "тонкой настройки", банки привлекли 513,9 млрд рублей, сообщил ЦБ РФ.

Накануне ЦБ объявил о проведении с 3 марта ежедневных по рабочим дням аукционов в рамках "тонкой настройки" с лимитами 3 трлн рублей, оговорив, что при необходимости лимиты будут уточняться.

По итогам индексной сессии "Московской биржи" (часть сессии по доллару расчетами "завтра" в период с 10:00 МСК до 11:30 МСК) ЦБ РФ поднял официальный курс доллара на 4 марта на 8,5077 рубля, до 111,7564 руб./$1, и увеличил курс евро на 9,4617 рубля, до 124,0161 руб./EUR1.

Средневзвешенный курс доллара расчетами "сегодня" на торгах "Московской биржи" вырос в четверг на 9,5484 рубля по отношению к среде и составил 116,3291 руб./$1. Средневзвешенный курс доллара на сессии расчетами "завтра" к 19:00 МСК поднялся на 7,2747 рубля и составил 113,2704 руб./$1. Объем торгов долларами к этому моменту равнялся $4 млрд 51,734 млн, из которых $1 млрд 654,971 млн пришлось на сделки с расчетами "сегодня" и $2 млрд 396,763 млн - на сделки с расчетами "завтра".

Средневзвешенный курс евро расчетами "сегодня" вырос на 3,2983 рубля, до 123,4436 руб./EUR1. Средневзвешенный курс евро расчетами "завтра" поднялся на 6,0585 рубля, до 123,0883 руб./EUR1. Объем торгов евро к этому моменту составил EUR624,691 млн, из которых EUR277,932 млн пришлось на сделки с расчетами "сегодня" и EUR346,759 млн - на сделки с расчетами "завтра".

Ставки на рынке краткосрочных и среднесрочных (1-6 месяцев) межбанковских кредитов преимущественно выросли в четверг относительно предыдущего торгового дня. Ставки MosPrime Rate "овернайт" и по кредитам на семидневный срок увеличились на 10 базисных пунктов (б.п.) каждая - до 21,4% и 21,6% годовых. Ставка на срок 1 месяц выросла на 8 б.п. - до 23,15% годовых, ставка на срок 3 месяца поднялась на 11 б.п. - до 24,6% годовых, ставка на срок 6 месяцев опустилась на 2 б.п. - до 24,9% годовых.