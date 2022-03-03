Цены евробондов РФ в четверг слегка скорректировались вверх после обвального падения, рынок остается малоликвидным

Москва. 3 марта. Цены российских еврооблигаций в четверг слегка скорректировались вверх после обвального падения, наблюдавшегося в течение последних нескольких дней; при этом рынок в целом остается малоликвидным, так как сложившиеся ценовые уровни не интересны даже продавцам, устойчивые котировки присутствуют не по всем выпускам евробондов РФ. В свою очередь американские казначейские обязательства (US Treasuries) практически не изменились в цене за день, что в итоге привело к некоторому сужению суверенных спредов к доходности базовых активов.

Еврооблигации России с погашением в 2047 году подорожали за день на 5,4%, до 21,75% от номинала (их доходность снизилась на 1,27 процентного пункта - до 24,36% годовых), бумаги с погашением в 2042 году прибавили в цене 2,5%, подорожав до 27,87% от номинала (их доходность снизилась на 0,5 процентного пункта - до 21,15% годовых).

Котировки самого "короткого" выпуска евробондов РФ с погашением в 2023 году выросли на 9,5%, до 38,17% от номинала (их доходность снизилась на 8,4 процентного пункта - до 83,84% годовых), бумаги с погашением в 2026 году - на 3,6%, до 26,5% от номинала (их доходность снизилась на 1,2 процентного пункта, до 45,16% годовых).

Как отмечают эксперты "Интерфакс-ЦЭА", котировки валютных гособлигаций России заметно упали в последние дни, отыгрывая объявленные Западом новые антироссийские санкции в ответ на начало Россией военной операции в Донбассе. Всего за несколько дней цены евробондов РФ упали в 4-5 раз. В результате, все, кто успел выйти из российских бумаг по приемлемым ценам, это уже сделал, а на сложившихся ценовых уровнях продавать уже не имеет смысла, так как это означает фиксацию больших убытков. Таким образом, рынок стал малоликвидным. С одной стороны, покупателей практически нет из-за сохраняющихся высоких санкционных и геополитических рисков. Но с другой стороны, желающих продавать и фиксировать значительные убытки тоже уже не так много. Поэтому сейчас даже хоть какие-то котировки можно увидеть не по всем выпускам.

Международное рейтинговое агентство Moody's понизило долгосрочные рейтинги Российской Федерации по долговым обязательствам в иностранной и национальной валюте сразу на шесть ступеней - до "B3" с "Baa3". Агентство также понизило приоритетные необеспеченные рейтинги РФ в иностранной и национальной валюте до "B3 с "Baa3". Таким образом, рейтинги переведены из инвестиционной категории в категорию высокорискованных. Рейтинги остаются на пересмотре с возможностью дальнейшего понижения, говорится в пресс-релизе агентства.

"Понижение рейтингов сразу на несколько ступеней и сохранение их на пересмотре с возможностью дальнейшего ухудшения спровоцировано тяжелыми санкциями, которые западные страны ввели в отношении России, в том числе санкциями против ЦБ РФ и ряда крупных финансовых институтов вслед за военным вторжением страны на территорию Украины, а также ответными мерами, введенными властями РФ", - говорится в сообщении Moody's. Эксперты агентства отмечают "возросший риск дестабилизации платежей по суверенному долгу, учитывая жесткость и скоординированность санкций, а также наличие серьезных сомнений в желании России обслуживать свой долг".

Кроме того, аналитики Moody's видят вероятность устойчивой дестабилизации экономики и финансового сектора РФ в результате санкций, ограничивающих стране доступ к международным валютным резервам, которые должны были использоваться в качестве буфера в шоковых ситуациях. "Масштаб и жесткость санкций, объявленных на данный момент, превзошли первоначальные ожидания Moody's и будут иметь серьезные последствия для кредитоспособности страны", - говорится в пресс-релизе.

Ранее, в конце февраля, международное рейтинговое агентство S&P Global Ratings понизило долгосрочный кредитный рейтинг Российской Федерации в иностранной валюте до "BB+" с "BBB-". Таким образом, рейтинг России перемещен в категорию спекулятивных. Долгосрочный рейтинг в национальной валюте ухудшен до "BBB-" с "BBB". Кроме того, S&P поместило рейтинги России на пересмотр с негативным прогнозом. "Понижение рейтингов РФ следует за резкой эскалацией российского военного вмешательства на Украине, спровоцировавшего введение жестких экономических и финансовых санкций США, Евросоюзом, Великобританией и другими. По нашему мнению, уже объявленные санкции могут иметь серьезные негативные последствия для способности российского банковского сектора выступать посредником в международной торговле", - говорилось в пресс-релизе S&P.