"Финам" подтверждает рекомендацию "покупать" для акций Bayer AG с целью 67,60 евро за штуку, что предполагает потенциал роста в размере 25,2% от последнего закрытия, говорится в комментарии инвесткомпании.

"Немецкая химико-фармацевтическая компания Bayer опубликовала отчетность за IV квартал. Квартальная выручка компании увеличилась на 11% г/г до 11,12 млрд евро при прогнозах на уровне 10,47 млрд евро, а чистая прибыль Bayer составила 1,16 млрд евро в сравнении с чистой прибылью в размере 308 млн евро за аналогичный период прошлого года и также превысила ожидания, предполагавшие 731 млн евро. Скорректированная EBITDA осталась на неизменном уровне 2,4 млрд евро и на 80 млн евро превзошла ожидания", - отмечается в комментарии.

Прогнозы компании по выручке на 2022г предполагают 46 млрд евро, по EBITDA - 12 млрд евро, по чистой прибыли на акцию - 7 евро.

"Компания по-прежнему находится в центре судебного разбирательства по гербициду Roundup, но, как утверждает топ-менеджмент, Bayer готова к любому исходу. Акции Bayer находятся в нашем аналитическом покрытии с рейтингом "Покупать" и целевой ценой 67,60 евро, подразумевающей потенциал роста в размере 25,2% от последнего закрытия. После рассмотрения квартального отчета мы сохраняем рекомендацию и целевую цену без изменения", - отмечает аналитик Зарина Саидова.

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