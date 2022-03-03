Рубль днем обновил исторические минимумы и торгуется вблизи установленных биржей верхних границ к доллару и евро

Москва. 3 марта. Доллар и евро растут на "Московской бирже" в четверг днем, ранее обе валюты вновь обновили в паре с рублем исторические максимумы и уперлись в установленные биржей верхние границы - 118,35 руб./$1 и 125,065 руб./EUR1. Рубль дешевеет к бивалютной корзине в условиях санкций против финансовой системы России и продолжающейся военной спецоперации в Донбассе.

Курс доллара США составил 117,1975 руб./$1 в 15:00 МСК, что на 11,1775 рубля выше уровня закрытия предыдущих торгов. Евро стоил 123,5 руб./EUR1, подорожав на 8,1 рубля. Стоимость бивалютной корзины ($0,55 и EUR0,45) увеличилась на 9,79 рубля - до 120,03 рубля.

По итогам индексной сессии "Московской биржи" (часть сессии по доллару расчетами "завтра" в период с 10:00 МСК до 11:30 МСК) ЦБ РФ поднял официальный курс доллара на 4 марта на 8,5077 рубля, до 111,7564 руб./$1, и увеличил курс евро на 9,4617 рубля, до 124,0161 руб./EUR1.

Как отмечают эксперты "Интерфакс-ЦЭА", рубль продолжает обвально дешеветь к доллару и евро на фоне западных санкций против РФ. Инвесторы ждут новостей относительно второго раунда российско-украинских переговоров по урегулированию конфликта после того, как пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков подтвердил, что российская делегация по-прежнему ожидает украинскую для продолжения переговоров.

"Вчера вечером уже наша делегация была на месте. Она ожидала украинских переговорщиков вчера вечером, ожидала их ночью, ожидала их утром. Ожидает до сих пор. Как вы знаете, переговоры не начались. Украинские переговорщики явно не спешат. Но будем надеяться, что они все-таки сегодня доедут", - сказал Песков.

Так он в ходе общения с журналистами в четверг ответил на просьбу "Интерфакса" оценить перспективы второго раунда российско-украинских переговоров.

Россия готова к переговорам с Украиной, но спецоперация на ее территория будет продолжена и доведена до конца, заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров. Аналогичное заявление сделал и замглавы МИД РФ Сергей Рябков. "Специальная операция будет доведена до конца, демилитаризация Украины, ее денацификация, решение вопросов, относящихся к признанию республик, и многое другое. Все это должно быть обеспечено", - сказал Рябков в эфире телеканала РБК.

При этом Рябков отметил, что "есть, наверное, перспектива некоего диалога и в Белоруссии" между Россией и Украиной. "Хотя вчера он опять не состоялся по причине неявки украинской делегации, но это вопрос отдельный. Мы работаем и на дипломатическом треке со всеми, кто открыт и готов к такой работе", - заявил Рябков.

Россия вдобавок к мерам валютного контроля в отношении юрлиц и фондового рынка ввела ограничения и для физлиц. "Запретить со 2 марта 2022 г. вывоз из Российской Федерации наличной иностранной валюты и (или) денежных инструментов в иностранной валюте в сумме, превышающей эквивалент $10 тыс. и рассчитанной по официальному курсу Центрального банка РФ, установленному на дату вывоза", - говорится в указе президента РФ Владимира Путина, текст которого распространила пресс-служба Кремля.

До сих пор лимитов на вывоз валюты из России не было: действовало лишь требование декларировать суммы от $10 тыс., а также, в рамках противодействия отмыванию капитала, объяснять происхождение наличности от $100 тыс. Эти нормы - единые для Евразийского экономического союза (помимо России, в него входят Белоруссия, Казахстан, Киргизия, Армения).

Кроме того, Банк России предписал брокерам с 3 марта взимать комиссию не менее 30% при исполнении поручений физлиц о покупке валюты (доллары, евро, фунты). Предписание, полученное в среду профучастниками, действует до его отмены. "30%-ная комиссия, которую брокеры должны брать с физических лиц при покупке валюты на бирже, просто выравнивает конкурентные условия между банками и брокерами, потому что банки имеют возможность использовать спред между курсом покупки и продажи валюты", - пояснили "Интерфаксу" в ЦБ.

"Сегодня рубль открылся вверх, после чего продемонстрировал кратковременное укрепление. Доллар снижался до отметки 97,27 руб., евро - 108,5 руб. Данный импульс был реакцией на предписание ЦБ брокерам ввести комиссию в 30% при покупке на бирже физлицами долларов, евро и британских фунтов. Однако действие этого фактора вскоре исчерпало себя.ю и рубль возобновил активное снижение. Доллар установил новый исторический максимум на отметке 118,35 руб., евро - немного выше уровня 125 руб. Затем котировки перешли к консолидации около достигнутых вершин. При этом до сих пор ожидается проведение второго раунда переговоров России и Украины, начало которого несколько раз переносилось. Российская сторона проявляет приверженность к диалогу и намерение достигнуть компромисса, в том числе с Западом. Однако рубль пока отражает скепсис участников нашего рынка по поводу перспектив улучшения геополитической обстановки", - говорит эксперт по фондовому рынку компании "БКС Мир инвестиций" Дмитрий Бабин.

"Сегодня давление на российские активы усилило существенное снижение рейтингов России, в результате чего новые меры со стороны ЦБ (комиссия не менее 30% на покупку иностранной валюты) пока не оказывают заметного влияния на курс. Переговоры Россия-Украина были перенесены на четверг, и инвесторы сегодня продолжат следить за новостным фоном. Неопределенность на рынке крайне высокая, и инвесторам остается лишь ждать дальнейших новостей, учитывая риски дальнейшего роста курса пары "доллар-рубль" к 120 руб./$1", - отмечают аналитики банка "Санкт-Петербург" (MOEX: BSPB).

Цены на нефть несколько сократили темпы роста на торгах в среду, обновив ранее в ходе сессии многолетние максимумы.

Стоимость майских фьючерсов на сорт Brent на лондонской бирже ICE Futures к 15:00 МСК в четверг составляет $114,88 за баррель, что на 1,73% выше цены на закрытие предыдущей сессии. Цена фьючерсов на нефть WTI на апрель на электронных торгах Нью-йоркской товарной биржи (NYMEX) поднялась к этому времени на 2,05% по сравнению с итоговым значением предыдущей сессии, до $112,87 за баррель.

Ранее в ходе сессии цена Brent поднималась до $119,84 за баррель, что является максимумом с февраля 2013 года, WTI - до $116,57 за баррель, максимума с августа 2008 года.

По сообщениям различных СМИ, зарубежные покупатели отказываются от приобретения российской нефти из-за ситуации вокруг Украины, стараясь найти альтернативные источники поставок, что, вероятно, будет способствовать дальнейшему росту цен.

Согласно данным консалтинговой компании Energy Aspects, порядка 70% российской нефти, поставляемой на экспорт, с трудом находит покупателей, даже несмотря на то, что она предлагается с историческим дисконтом к рыночной цене.

Российская компания "Сургутнефтегаз" (MOEX: SNGS), по данным агентства Bloomberg, уже три дня подряд не может реализовать выставленную на продажу нефть.

Решение Международного энергетического агентства (МЭА) высвободить 60 млн баррелей нефти из стратегических резервов не смогло успокоить опасения рынка, отмечают аналитики. Не улучшило настрой и решение ОПЕК+ сохранить план по увеличению квот на добычу в апреле на 400 тыс. б/с.

Банк России 3 марта провел депозитный аукцион "тонкой настройки" сроком на один день, в ходе которого банки разместили в ЦБ РФ 626,2 млрд рублей (при лимите 3 трлн рублей и спросе 626,2 млрд рублей) в среднем по ставке 19,93% годовых.

На аукционе 1-дневного репо, проводившегося в четверг рамках "тонкой настройки", банки привлекли 513,9 млрд рублей, сообщил ЦБ РФ.

Накануне ЦБ объявил о проведении с 3 марта ежедневных по рабочим дням аукционов в рамках "тонкой настройки" с лимитами 3 трлн рублей, оговорив, что при необходимости лимиты будут уточняться.

Ставки на рынке краткосрочных и среднесрочных (1-6 месяцев) межбанковских кредитов преимущественно выросли в четверг относительно предыдущего торгового дня. Ставки MosPrime Rate "овернайт" и по кредитам на семидневный срок увеличились на 10 базисных пунктов (б.п.) каждая - до 21,4% и 21,6% годовых. Ставка на срок 1 месяц выросла на 8 б.п. - до 23,15% годовых, ставка на срок 3 месяца поднялась на 11 б.п. - до 24,6% годовых, ставка на срок 6 месяцев опустилась на 2 б.п. - до 24,9% годовых.