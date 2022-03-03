Возможен рост котировок акций Ford Motor в краткосрочной перспективе - Инвестбанк Синара

Возможно продолжение роста котировок акций Ford Motor в краткосрочной перспективе, говорится в обзоре "Инвестиционного банка Синара".

"Котировки бумаг Ford Motor выросли на 8% в среду после объявления о намерении реорганизовать бизнес в два предприятия: по производству электрокаров и автомобилей на двигателях внутреннего сгорания (Ford Model e и Ford Blue). Мы оцениваем принятое менеджментом решение как позитивное и считаем, что реорганизация Ford, а также приоритизация электромобилей и связанных с ними услуг повысят интерес инвесторов к акциям автоконцерна. Ожидаем дальнейшего роста котировок бумаг эмитента в краткосрочной перспективе", - отмечает аналитик банка Ирина Фомкина.

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