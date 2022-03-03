Положение АЛРОСА остается устойчивым - Альфа-банк

Положение "АЛРОСА" остается устойчивым в виду того, что у компании низкий долг, а денежный баланс на 71% номинирован в долларах, отмечается в обзоре Альфа-банка.

"Положение "АЛРОСА" остается устойчивым - у компании низкий долг, денежный баланс на 71% номинирован в долларах. Тот факт, что компания включена в санкционный список, может оказать некоторое давление на рынок, который в данный момент испытывает дефицит алмазного сырья. Любые ограничения в отношении экспорта алмазного сырья подорвут устойчивость всей алмазной цепочки стоимости, в которой "АЛРОСА" занимает лидирующее положение вместе с De Beers Anglo American", - пишут аналитики Борис Красноженов и Юлия Толстых.

По данным Совета по содействию экспорту драгоценных камней и ювелирных изделий Индии (GJEPC), задержки платежей из-за отключения российских банков от SWIFT могут привести к задержкам поставок алмазного сырья на 2-3 недели. Аналитики подчеркивают, что большая часть физических объемов алмазного сырья "АЛРОСА" поставляется огранщикам в Индии, хотя основная часть рублевой выручки, или 36%, исходя из результатов за 2021г, приходится на Бельгию. Пока Индия занимает нейтральную позицию в конфликте.

"Помимо SWIFT, американским компаниям и гражданам запрещается заключать сделки на российском долговом рынке сроком более чем на 14 дней с "АЛРОСА". То есть речи о полной заморозке активов или запрете на ведение любого бизнеса с компанией не идет", - уточняют Красноженов и Толстых.

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