Фридом Финанс" сохраняет рекомендацию "покупать" для акций Sarepta Therapeutics с целью $105 за штуку, позитивно оценив финансовую отчетность компании за 4К21, говорится в комментарии инвесткомпании.

"Sarepta отчиталась за IVквартал 2021г лучше ожиданий инвесторов по выручке, но ее EPS недотянула до прогноза. Убыток на акцию составил $1,42, что оказалось ниже ожиданий на 12,7%. Компания демонстрирует уверенные финансовые результаты и расширяет клинические испытания своего потенциального блокбастера. Выручка Sarepta увеличилась на 38,8% г/г и на 6,4% кв/кв, достигнув $201 млн и на 1,7% превысив общерыночные ожидания", - отмечает аналитик Илья Зубков.

Эксперт подчеркивает, что по состоянию на конец года компания располагала $2,1 млрд денежных средств и эквивалентов на своих счетах. Этого объема Sarepta достаточно для финансирования текущей операционной деятельности в течение нескольких лет. Менеджмент прогнозирует совокупную выручку в 2022 году в объеме свыше $880 млн (+25% г/г), продуктовую - более $800 млн (+30% г/г).

Sarepta назначила в совет директоров профессора Калифорнийского технологического университета (Caltech) Стивена Л. Майо, признанного эксперта в протеиновой инженерии. Это назначение, по мнению Зубкова, может поспособствовать развитию пайплайна Sarepta и выводу новых препаратов на рынок.

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