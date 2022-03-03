Потенциал ослабления рубля не исчерпан - ПСБ

Потенциал ослабления рубля не исчерпан, и мы можем увидеть курс доллара гораздо выше 120 руб./$1, считает главный аналитик отдела экономического и отраслевого анализа Промсвязьбанка (ПСБ) Егор Жильников.

"Ключевым фактором ослабления национальной валюты выступает резко растущий показатель странового риска, а именно 5-летний CDS, который 1 марта приближался к 2000 пунктов, а 2 марта слегка скорректировался до 1422 пунктов, - пишет эксперт. - Драйвером взлета кредитного дефолтного свопа является геополитическая напряженность, результирующая в крайне жестких санкциях в адрес РФ. При этом, стоит понимать, что все значения данного показателя выше 1200 пунктов означают технический дефолт для страны в рамках внешнего долга. Отметим, что ослабление рубля активно пытается сдержать Банк России. Так, например, были проведены валютные интервенции, ограничены короткие позиции, повышена ключевая ставка до 20% годовых и введены 30%-е комиссии на покупку доллара. Минфин также обязал перенаправлять 80% экспортной выручки на продажу для поддержания рыночной стабильности. Эти факторы вкупе делают рубль более фундаментально привязанной и регулируемой валютой, нежели спекулятивной".

Тем не менее, по оценкам аналитика банка, исходя из нынешней ситуации, потенциал падения сохраняется, и мы можем увидеть курс доллара гораздо выше 120 руб.

"Как поступать гражданину в подобных условиях? В первую очередь, исключить панические покупки/продажи валюты, которые негативно влияют на банковскую систему. Чтобы избежать валютного обесценивания, активы стоит наращивать в драгметаллах (золоте и пр.), бриллиантах, а также в альтернативных инвестиционных инструментах. Покупка иностранной валюты или, например, недвижимости является не вполне целесообразным вложением ввиду потенциальных ограничений на продажу долларов и возможных кризисов в отраслях. Советуем активно наблюдать за геополитической повесткой, а также не предпринимать резких и неоправданных решений", - рекомендует эксперт ПСБ.

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