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03 марта 2022 года 13:13
Отчётность ЛУКОЙЛа позволяет рассчитывать на высокие дивиденды - "Финам"
Финансовая отчётность "ЛУКОЙЛа" позволяет рассчитывать на высокие дивиденды, сообщается в комментарии "Финама". "2 марта "ЛУКОЙЛ" отчитался по МСФО за IV квартал 2021г. Выручка нефтяника выросла на 80,9% г/г до 2768 млрд руб., EBITDA - на 108,3% г/г до 395 млрд руб. Чистая прибыль акционеров увеличилась в 8 раз и достигла 234 млрд руб. Что более важно, свободный денежный поток за год вырос в 2,2 раза и достиг 190 млрд руб. При этом скорректированный свободный денежный поток позволяет рассчитывать на выплату 530 руб. дивидендов по итогам второго полугодия. Доходность выплаты может составить 10,8%", - подчеркивает аналитик Сергей Кауфман. На взгляд эксперта, отчётность "ЛУКОЙЛа" сейчас имеет второстепенное значение в кейсе компании. В ближайшее время инвесторы в первую очередь будут следить за способностью нефтяника в нормальном режиме поставлять своё сырьё на экспорт. При этом Кауфман отметил, что на данный момент у "ЛУКОЙЛа" почти нулевой чистый долг, и это позволяет рассчитывать на выплату дивидендов за 2021г в срок. Аналитик "Финама" полагает, что доходность финальной выплаты в 10,8% вместе с обратным выкупом акций позволят акциям "ЛУКОЙЛа" выглядеть лучше рынка после открытия торгов. Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.
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Ключевые слова: РОССИЯ-ЛУКОЙЛ-АКЦИИ-ДИВИДЕНДЫ-ПРОГНОЗ
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