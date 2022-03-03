Отчётность ЛУКОЙЛа позволяет рассчитывать на высокие дивиденды - "Финам"

Финансовая отчётность "ЛУКОЙЛа" позволяет рассчитывать на высокие дивиденды, сообщается в комментарии "Финама".

"2 марта "ЛУКОЙЛ" отчитался по МСФО за IV квартал 2021г. Выручка нефтяника выросла на 80,9% г/г до 2768 млрд руб., EBITDA - на 108,3% г/г до 395 млрд руб. Чистая прибыль акционеров увеличилась в 8 раз и достигла 234 млрд руб. Что более важно, свободный денежный поток за год вырос в 2,2 раза и достиг 190 млрд руб. При этом скорректированный свободный денежный поток позволяет рассчитывать на выплату 530 руб. дивидендов по итогам второго полугодия. Доходность выплаты может составить 10,8%", - подчеркивает аналитик Сергей Кауфман.

На взгляд эксперта, отчётность "ЛУКОЙЛа" сейчас имеет второстепенное значение в кейсе компании. В ближайшее время инвесторы в первую очередь будут следить за способностью нефтяника в нормальном режиме поставлять своё сырьё на экспорт.

При этом Кауфман отметил, что на данный момент у "ЛУКОЙЛа" почти нулевой чистый долг, и это позволяет рассчитывать на выплату дивидендов за 2021г в срок. Аналитик "Финама" полагает, что доходность финальной выплаты в 10,8% вместе с обратным выкупом акций позволят акциям "ЛУКОЙЛа" выглядеть лучше рынка после открытия торгов.

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