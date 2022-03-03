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03 марта 2022 года 12:12
Рост капзатрат в 2022г может негативно сказаться на дивдоходности акций АЛРОСА - ПСБ
Ожидаемый значительный рост капитальных затрат в текущем году может негативно сказаться на дивидендной доходности акций "АЛРОСА", полагают аналитики Промсвязьбанка (ПСБ). "Опубликованная отчётность "АЛРОСА" за 2021 год оказалась в рамках наших ожиданий. Ценовая конъюнктура складывается очень благоприятно для эмитента, однако компания не может полноценно воспользоваться ситуацией из-за недостаточных запасов продукции - "АЛРОСА" реализует алмазы прямо с производства, - указывают эксперты ПСБ. - Был также повышен прогноз по добыче на 2022 год с 32-33 млн карат до 34,3 млн карат. Отметим, что менеджмент эмитента ожидает, что капитальные затраты в 2022 году составят около 33 млрд руб., что почти в 2 раза выше данных прошлого года. Так как компания платит дивиденды исходя из значения свободного денежного потока (СДП), значительный рост капитальных затрат может негативно сказаться на дивидендной доходности акций". Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.
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Ключевые слова: РОССИЯ-АЛРОСА-АКЦИИ-АНАЛИТИКА
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.03 марта 2022 года 15:45
Рубль днем обновил исторические минимумы и торгуется вблизи установленных биржей верхних границ к доллару и евро
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