Рост капзатрат в 2022г может негативно сказаться на дивдоходности акций АЛРОСА - ПСБ

Ожидаемый значительный рост капитальных затрат в текущем году может негативно сказаться на дивидендной доходности акций "АЛРОСА", полагают аналитики Промсвязьбанка (ПСБ).

"Опубликованная отчётность "АЛРОСА" за 2021 год оказалась в рамках наших ожиданий. Ценовая конъюнктура складывается очень благоприятно для эмитента, однако компания не может полноценно воспользоваться ситуацией из-за недостаточных запасов продукции - "АЛРОСА" реализует алмазы прямо с производства, - указывают эксперты ПСБ. - Был также повышен прогноз по добыче на 2022 год с 32-33 млн карат до 34,3 млн карат. Отметим, что менеджмент эмитента ожидает, что капитальные затраты в 2022 году составят около 33 млрд руб., что почти в 2 раза выше данных прошлого года. Так как компания платит дивиденды исходя из значения свободного денежного потока (СДП), значительный рост капитальных затрат может негативно сказаться на дивидендной доходности акций".

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