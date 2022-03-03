"Финам" сохраняет рекомендацию "покупать" для акций Entergy

Аналитики "Финама" сохраняют рекомендацию "покупать" для акций американской электроэнергетической компании Entergy по результатам отчета за четвертый квартал и весь 2021 год с прогнозной стоимостью $119,59 за штуку, сообщается в комментарии инвестиционной компании.

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