Ключевые события четверга в РФ и мире - "Велес Капитал"

Аналитики "Велес Капитала" обращают внимание на ключевые события четверга в РФ и мире.

Как отмечается в комментарии эксперта инвесткомпании Елены Кожуховой, 3 марта в фокусе будет будут макростатистика и корпоративные события:

- окончательные индексы деловой активности в секторах услуг стран Европы (11:15-12:30 МСК) и США (17:45 МСК) за февраль;

- индекс цен производителей еврозоны в феврале (13:00 МСК);

- уровень безработицы еврозоны в январе (13:00 МСК);

- протоколы заседания ЕЦБ (15:30 МСК);

- недельное число обращений за пособиями по безработице в США (16:30 МСК);

- индекс деловой активности в секторе услуг США от ISM за февраль (18:00 МСК);

- производственные заказы США в январе (18:00 МСК);

- выступление главы ФРС Джерома Пауэлла (18:00 МСК);

- квартальные результаты Best Buy, Gap;

- финансовые результаты "МТС", "ЛУКОЙЛа", банка "Санкт-Петербург" и VK за весь 2021г по МСФО;

- совет директоров "ФосАгро".

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