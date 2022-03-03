Поддержку рынку госдолга окажут ограничения на продажу ОФЗ для нерезидентов - ПСБ

Поддержку рынку госдолга окажут ограничения на продажу ОФЗ для нерезидентов, полагает главный аналитик Промсвязьбанка (ПСБ) Дмитрий Монастыршин.

"Новостной поток для российского рынка облигаций в последние дни продолжает ухудшаться. Агентство Fitch понизило кредитный рейтинг России с "ВВВ" до "В", Moody`s до "В3". Это минимумы с момента дефолта 1998г. Данные действия отражают геополитические и макроэкономические риски, ожидания негативного влияния санкций на экономику, ограничение доступа к валютным резервам ЦБР, ограничение возможности выпуска нового внешнего долга, а также неопределенность относительно готовности правительства обслуживать госдолг. Низкие потребности в заимствованиях и наличие доступных ЗВР для поддержки экономики в значительной степени нивелируются указанными рисками", - пишет эксперт.

Недельная инфляция с 19 по 25 февраля ускорилась в годовом выражении до 9%. По мнению Монастыршина, этот уровень еще не отражает ослабление рубля и нарушение логистических цепочек за последние дни. На следующей неделе эксперт ждет более высоких цифр по инфляции.

"Ускорение инфляции и рост страновых рисков могут привести к тому, что при открытии торгов доходность ОФЗ будет значительно выше текущего уровня ключевой ставки (20%). В среду ставки Mosprime o/n и на 6 месяцев поднимались до 21,3% и 25,1% соответственно. Поддержку рынку будут оказывать ограничения на продажу ОФЗ для нерезидентов, а также не исключаем интервенций правительства по выкупу госдолга", - отмечает стратег банка.

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