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03 марта 2022 года 10:32
Поддержку рынку госдолга окажут ограничения на продажу ОФЗ для нерезидентов - ПСБ
Поддержку рынку госдолга окажут ограничения на продажу ОФЗ для нерезидентов, полагает главный аналитик Промсвязьбанка (ПСБ) Дмитрий Монастыршин. "Новостной поток для российского рынка облигаций в последние дни продолжает ухудшаться. Агентство Fitch понизило кредитный рейтинг России с "ВВВ" до "В", Moody`s до "В3". Это минимумы с момента дефолта 1998г. Данные действия отражают геополитические и макроэкономические риски, ожидания негативного влияния санкций на экономику, ограничение доступа к валютным резервам ЦБР, ограничение возможности выпуска нового внешнего долга, а также неопределенность относительно готовности правительства обслуживать госдолг. Низкие потребности в заимствованиях и наличие доступных ЗВР для поддержки экономики в значительной степени нивелируются указанными рисками", - пишет эксперт. Недельная инфляция с 19 по 25 февраля ускорилась в годовом выражении до 9%. По мнению Монастыршина, этот уровень еще не отражает ослабление рубля и нарушение логистических цепочек за последние дни. На следующей неделе эксперт ждет более высоких цифр по инфляции. "Ускорение инфляции и рост страновых рисков могут привести к тому, что при открытии торгов доходность ОФЗ будет значительно выше текущего уровня ключевой ставки (20%). В среду ставки Mosprime o/n и на 6 месяцев поднимались до 21,3% и 25,1% соответственно. Поддержку рынку будут оказывать ограничения на продажу ОФЗ для нерезидентов, а также не исключаем интервенций правительства по выкупу госдолга", - отмечает стратег банка. Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.
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Ключевые слова: РОССИЯ-ОБЛИГАЦИИ-ОФЗ-АНАЛИТИКА
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