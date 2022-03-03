Рубль может укрепиться до 100 руб./$1 и ниже на торгах в четверг - "Алго Капитал"

Возможно укрепление курса рубля к доллару США до уровня 100 руб./$1 и даже ниже в течение торговой сессии в четверг, считает старший риск-менеджер инвестиционной компании "Алго Капитал" Виталий Манжос.

"Мы ожидаем открытия валютных торгов в России с отклонением курса доллара США в пределах 5%, в диапазоне 100-110 руб./$1. В связи с введением "заградительной" комиссии для физических лиц в размере 30% при покупке долларов и евро на бирже мы можем наблюдать резкое охлаждение спекулятивной активности. Поэтому внутри дня курс доллара США способен понизиться до значимого уровня 100 руб./$1. Возможно, он сдвинется существенно ниже", - отмечает эксперт в комментарии.

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