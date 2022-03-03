Возможен рост котировок нефти к $120-130/барр. на текущей неделе - ПСБ

Котировки нефти марки Brent могут подняться в диапазон $120-130 за баррель уже на текущей неделе, считает начальник отдела экономического и отраслевого анализа Промсвязьбанка (ПСБ) Евгений Локтюхов.

"Сохраняющееся нежелание ряда европейских покупателей приобретать российскую нефть усиливает дефицит предложения и способствует уверенному росту котировок наиболее популярных видов нефти. А вот цене нефти марки Urals расти труднее - ее дисконт к марке нефти Brent на спотовом рынке в среду превысил $18 за баррель (исторический максимум). Мы опасаемся дальнейшего увеличения спрэдов российской нефти к ведущим маркам "черного золота" - конъюнктурно отечественную продавать в Европу сейчас сложнее, а транспортировать дороже из-за геополитики", - отмечает эксперт.

ОПЕК+ ожидаемо принял в среду решение о повышении квот на добычу с апреля на 400 тыс. баррелей/сутки, назначив следующую встречу на 31 марта.

Отчет Минэнерго США показал интересные данные, обращает внимание Локтюхов: во-первых, запасы сырой нефти в стране неожиданно упали на 2,6 млн баррелей, причем заметно, на 1,4 млн баррелей/сутки, увеличился экспорт топлива, отражая активизацию США в мировой торговле.

"Утром четверга фьючерс на нефть марки Brent продолжает уверенно расти, тестируя на прочность $117 за баррель - максимум c лета 2013 года. Выход на пики 2012 года, в район $120-130 за баррель, причем уже на текущей неделе, становится базовым сценарием", - отмечает аналитик ПСБ.

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