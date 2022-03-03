Цена золота может вырасти до $2200/унц. в 1П22 - ПСБ

Цена на золото может вырасти до $2200 за тройскую унцию в первом полугодии 2022 года, полагает аналитик Промсвязьбанка (ПСБ) Алексей Головинов.

"Цены на золото в начале марта уверенно закрепились выше отметки $1900 за тройскую унцию. Несмотря на приближающееся заседание ФРС, где, как мы ожидаем, будет объявлено о повышении ключевой ставки, инфляционные ожидания по 10-летним государственным облигациям США вернулись к максимумам начала января 2022 года. Мы связываем это не только с февральскими данными по ИПЦ в США, которые превзошли ожидания, но и с началом специальной военной операции России на Донбассе. Эскалация конфликта на Украине значительно повысила нервозность глобальных инвесторов, - указывает эксперт ПСБ. - Ожидаем, что в течение первого полугодия 2022 года цены на золото могут обновить свой максимум, достигнув отметки $2200 за тройскую унцию. Отметим, что начало скупки металла со стороны ЦБ также является позитивным фактором для цен. На наш взгляд, беря во внимание высокую степень экономической и рыночной неопределенности, золото является хорошим инструментом для защиты сбережений".

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