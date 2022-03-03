Нефть продолжает дорожать

Американские фондовые индексы завершили торги в среду уверенным подъемом. Фондовые индексы государств Азиатско-Тихоокеанского региона в четверг повышаются. Цены на нефть продолжают расти, обновляя максимумы.

Американские фондовые индексы завершили торги в среду уверенным подъемом после выступления главы Федеральной резервной системы США Джерома Пауэлла, сообщает MarketWatch.

Федрезерв склоняется к тому, чтобы поднять базовую процентную ставку на 25 базисных пунктов на заседании 15-16 марта, заявил он в ходе выступления в комитете по финансовым услугам Палаты представителей Конгресса США.

"Я склонен предложить и поддержать повышение ставки на 25 б.п., - заявил Пауэлл. - В случае, если инфляция будет усиливаться или оставаться устойчиво высокой, то мы будем готовы действовать более агрессивно и поднять ставку более чем на 25 б.п. на одном заседании или нескольких".

Рынки сейчас закладывают нулевую вероятность того, что Федрезерв на мартовском заседании повысит ключевую ставку сразу на 50 б.п. Еще неделю назад такая возможность оценивалась участниками рынка в 41%, по данным CME FedWatch.

Между тем президент Федерального резервного банка (ФРБ) Чикаго Чарльз Эванс заявил, что ФРС готова провести серию повышений процентных ставок, но инфляция в стране, вероятно, будет оставаться выше 3% на протяжении этого года.

Он дал понять, что Федрезерв готов поднять ставку с нынешнего близкого к нулю уровня на ближайшем заседании, которое пройдет 15-16 марта, а также на последующих заседаниях. Также Эванс заявил, что ФРС скоро начнет сокращать баланс. Его объем сейчас составляет около $9 трлн, поскольку ФРС во время пандемии COVID-19 покупала облигации для снижения долгосрочных процентных ставок и оказания поддержки бизнесу и потребителям.

Согласно данным отраслевой организации ADP Employer, рост числа рабочих мест в США в феврале составил 475 тыс. Средний прогноз аналитиков предполагал менее значительное увеличение: на 388 тыс. по результатам опроса Trading Economics и 400 тыс. среди респондентов The Wall Street Journal.

При этом данные за январь были очень сильно пересмотрены - до увеличения на 509 тыс. по сравнению с ранее объявленным сокращением на 301 тыс.

В пятницу будут опубликованы официальные данные о состоянии рынка труда в прошлом месяце. Эксперты ожидают, что количество рабочих мест в экономике страны выросло на 378-440 тыс., а безработица опустилась до 3,9% с 4% в январе.

Оператор сетей магазинов фиксированных цен Dollar Tree (SPB: DLTR) в четвертом финансовом квартале, который завершился 29 января, сократил чистую прибыль на 9,7%, при этом выручка выросла на 4,6%, но не оправдала прогноз. Котировки акций компании выросли к концу сессии на 0,15% после падения в начале торгов.

Salesforce.com Inc. (SPB: CRM), поставщик облачных корпоративных решений для взаимодействия с клиентами, в четвертом финквартале (ноябрь-январь) получила рекордную выручку, которая к тому же оказалась выше прогноза рынка. Бумаги компании подорожали на 0,7%.

Оператор сети кинотеатров AMC Entertainment (SPB: AMC) в четвертом квартале сократил чистый убыток чуть более чем в семь раз, поскольку зрители начали возвращаться в залы. Стоимость компании увеличилась на 1,2%.

Акции Hewlett Packard Enterprise (SPB: HPE) подскочили в цене на 10,25%. Поставщик решений в сфере IT и телекоммуникационных услуг в первом финквартале (ноябрь-январь) увеличил чистую прибыль сильнее ожиданий аналитиков и улучшил годовой прогноз.

Цена бумаг Ford Motor (SPB: F) выросла на 8,4%. Автопроизводитель сократил продажи в феврале почти на 21% в годовом выражении, однако объем новых заказов взлетел в четыре раза и достиг рекорда.

Владелец сети магазинов одежды Nordstrom Inc. (SPB: JWN) в четвертом финквартале, который завершился 29 января, увеличил чистую прибыль и выручку гораздо лучше ожиданий рынка и дал оптимистичный прогноз на новый фингод. Цена акций ритейлера взлетела на 37,8%.

Dow Jones Industrial Average в среду увеличился на 596,4 пункта (1,8%) - до 33891,35 пункта. Среди 30 компаний из расчета индекса снижение котировок продемонстрировали только акции Visa Inc. (SPB: V), подешевевшие на 0,2%. При этом лидерами подъема выступили бумаги Caterpillar (SPB: CAT), поднявшиеся в цене на 5,4%, и Intel Corp. (SPB: INTC) - на 4,4%.

Значение Standard & Poor's 500 за день выросло на 80,28 пункта (1,86%), достигнув 4386,54 пункта.

Индекс Nasdaq Composite поднялся по итогам сессии на 219,56 пункта (1,62%) - до 13752,02 пункта.

Фондовые индексы государств Азиатско-Тихоокеанского региона в четверг повышаются на заявлениях главы Федеральной резервной системы США Джерома Пауэлла, сообщает MarketWatch.

Федрезерв склоняется к тому, чтобы поднять базовую процентную ставку на 25 базисных пунктов на заседании 15-16 марта, заявил он в ходе выступления в комитете по финансовым услугам Палаты представителей Конгресса США.

"Я склонен предложить и поддержать повышение ставки на 25 б.п., - заявил Пауэлл. - В случае, если инфляция будет усиливаться или оставаться устойчиво высокой, то мы будем готовы действовать более агрессивно и поднять ставку более чем на 25 б.п. на одном заседании или нескольких".

Рынки сейчас закладывают нулевую вероятность того, что Федрезерв на мартовском заседании повысит ключевую ставку сразу на 50 б.п. Еще неделю назад такая возможность оценивалась участниками рынка в 41%, по данным CME FedWatch.

"Рынки позитивно отреагировали на слова Пауэлла", - отмечают аналитики ING. Тем не менее, полагают они, в ближайшее время волатильность и неопределенность сохранятся на рынке. "Они не исчезнут в обозримом будущем", - говорится в отчете банка.

Японский индекс Nikkei 225 к 8:17 МСК увеличился на 0,75%.

В число лидеров роста входят акции производителей цветных металлов Toho Zinc Co. (+7%) и Pacific Metals Co. (+5,4%).

Кроме того, дорожают бумаги производителя потребительской электроники Sony - на 1,4%, автомобильной Toyota Motor - на 2%.

Между тем стоимость инвестиционно-технологической SoftBank Group снижается на 1,1%, крупнейшего розничного продавца одежды в Азии Fast Retailing - на 1,5%.

Китайский индекс Shanghai Composite к 8:22 МСК поднялся на 0,1%, в то время как гонконгский Hang Seng прибавил 0,6%.

Наиболее существенно на торгах в Гонконге дорожают акции Techtronic Industries Co. (+10,6%) и HSBC Holdings Plc (+3,5%).

В число лидеров входят также бумаги сети ресторанов Haidilao International Holding Ltd. (+4,7%). Соучредитель компании миллиардер Чжан Юн покинет пост главного исполнительного директора. Новым CEO станет его бывший заместитель Ян Лицзюань. Неделю назад Haidilao предупредила о том, что убыток по итогам года будет рекордным и может превысить $600 млн, поскольку компания решила закрыть сотни ресторанов.

Вслед за ценами на нефть растут котировки акций представителей этой отрасли, включая PetroChina Co. (+1,4%), CNOOC (+3,1%), China Petroleum & Chemical Corp. (+1%).

Южнокорейский индекс Kospi к 8:17 МСК вырос на 1,4%.

При этом рыночная стоимость одного из крупнейших в мире производителей чипов Samsung Electronics Co. повысилась на 1,5%, автопроизводителя Hyundai Motor - на 3,8%.

Оценка роста экономики Южной Кореи в октябре-декабре была улучшена до 1,2% в поквартальном выражении с ранее объявленных 1,1%. Таким образом, темпы подъема усилились по сравнению с 0,3%, зафиксированными в третьем квартале.

ВВП в четвертом квартале относительно того же периода 2020 года повысился на 4,2%, а не на 4,1%, как сообщалось ранее.

По итогам всего 2021 года рост экономики страны составил 4% - это максимальные темпы повышения за последние 11 лет.

Австралийский индекс S&P/ASX 200 увеличился в четверг на 0,55%, завершив "в плюсе" пятую сессию подряд.

Бумаги крупнейших горнодобывающих компаний мира BHP и Rio Tinto подорожали соответственно на 3,4% и на 3,8%.

Повышение стоимости металлов, нефти и другого сырья также способствовало росту котировок акций таких компаний, как Fortescue Metals (+4,2%), Woodside Petroleum (+3,1%), Santos Ltd (+1,6%), Beach Energy (+4,5%), Whitehaven Coal (+10,2%) и New Hope Corp. (+5%).

Цены на нефть продолжают расти, обновляя все новые максимумы.

Крупные зарубежные покупатели бойкотируют российскую нефть из-за ситуации вокруг Украины, стараясь найти альтернативные источники поставок, что, вероятно, будет способствовать дальнейшему росту цен.

Согласно данным консалтинговой компании Energy Aspects, порядка 70% российской нефти, поставляемой на экспорт, с трудом находит покупателей. Российская компания "Сургутнефтегаз", по данным агентства Bloomberg, уже три дня подряд не может продать выставленную на продажу нефть.

Стоимость майских фьючерсов на нефть Brent на лондонской бирже ICE Futures к 8:10 МСК в четверг составляет $117,26 за баррель, что на $4,33 (3,83%) выше цены на закрытие предыдущей сессии. По итогам торгов в среду эти контракты подорожали на $7,96 (7,6%), до $112,93 за баррель, что является максимумом с июня 2014 года.

Цена фьючерсов на нефть WTI на апрель на электронных торгах Нью-йоркской товарной биржи (NYMEX) составляет к этому времени $114,45 за баррель, что на $3,85 (3,48%) выше итогового значения предыдущей сессии. Накануне стоимость этих контрактов выросла на $7,19 (7%), до $110,6 за баррель, что является самым высоким значением на закрытие сессии с мая 2011 года.

Решение Международного энергетического агентства (МЭА) высвободить 60 млн баррелей нефти из стратегических резервов не смогло успокоить опасения рынка.

"Есть реальный страх того, что рынок столкнется с дефицитом поставок, - отмечает аналитик по сырьевому сектору Samsung Futures Inc. в Сеуле Ким Кванграе. - Если ситуация на Украине ухудшится, мы увидим дальнейшей ралли на нефтяном рынке".

Страны ОПЕК+, при этом, не намерены ускорять темпы наращивания производства нефти, в среду они приняли решение о сохранении плана по увеличению квот на добычу в апреле на 400 тыс. б/с.

В ходе заседания в среду было отмечено, что "текущие фундаментальные показатели рынка нефти и консенсус относительно его перспектив указывают на хорошо сбалансированный рынок, и что нынешняя волатильность вызвана не изменениями фундаментальных показателей рынка, а текущими геополитическими событиями".