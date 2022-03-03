"Финам" снизил рекомендацию для акций Freeport-McMoRan до "держать"

"Финам" понизил рекомендацию для акций Freeport-McMoRan Inc. с "покупать" до "держать" в связи с реализацией потенциала и отсутствием достаточного "апсайда" к текущей цене, сообщается в аналитическом материале инвестиционной компании.

Прогнозная стоимость для этих бумаг была подтверждена экспертами на уровне $46 за штуку на июнь 2022 года.

"С тех пор как месяц назад после коррекции котировок акций Freeport-McMoRan мы повысили по ним рекомендацию с "держать" до "покупать" с сохранением прогнозной цены, стоимость акций выросла на 28%, вернувшись в район целевых значений. Мы считаем, что фундаментальные факторы, положенные в основу нашей оценки, остаются в силе", - отмечает эксперт Алексей Калачев.

Freeport-McMoRan Inc. - один из крупнейших мировых производителей меди, занимающий четвертое место по объемам добычи. Кроме меди, компания добывает золото и молибден. Рудники расположены в США, Южной Америке и Индонезии.

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