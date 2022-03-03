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03 марта 2022 года 09:03
"Атон" сохраняет рейтинг "выше рынка" для акций ЛУКОЙЛа
"Атон" сохраняет рейтинг "выше рынка" для акций "ЛУКОЙЛа", бумага остается топ-акцией нефтегазового сектора РФ, сообщается в комментарии аналитиков инвестиционной компании Андрея Лобазова и Марии Федоровой. "Результаты "ЛУКОЙЛа" за 4К21 по выручке и EBITDA в целом совпали с консенсус-прогнозом; на них положительно повлияло улучшение ценовой конъюнктуры кв/кв и увеличение объемов нефтедобычи. Мы рассматриваем "ЛУКОЙЛ" как качественную бумагу в российском нефтегазовом секторе, считая одним из ключевых факторов ее инвестиционной привлекательности прозрачную дивидендную политику, - пишут эксперты. - GDR эмитента рухнули в цене из-за ограничений на торговые сделки с ними и не отражают реальную рыночную стоимость компании. На наш взгляд, негосударственный статус "ЛУКОЙЛа" делает его фаворитом в российской нефтегазовой отрасли. Мы сохраняем наш рейтинг "выше рынка", считая текущие целевые цены нерелевантными". Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.
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Ключевые слова: РОССИЯ-ЛУКОЙЛ-АКЦИИ-РЕКОМЕНДАЦИЯ
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