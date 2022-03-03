"Атон" сохраняет рейтинг "выше рынка" для акций "ЛУКОЙЛа", бумага остается топ-акцией нефтегазового сектора РФ, сообщается в комментарии аналитиков инвестиционной компании Андрея Лобазова и Марии Федоровой.

"Результаты "ЛУКОЙЛа" за 4К21 по выручке и EBITDA в целом совпали с консенсус-прогнозом; на них положительно повлияло улучшение ценовой конъюнктуры кв/кв и увеличение объемов нефтедобычи. Мы рассматриваем "ЛУКОЙЛ" как качественную бумагу в российском нефтегазовом секторе, считая одним из ключевых факторов ее инвестиционной привлекательности прозрачную дивидендную политику, - пишут эксперты. - GDR эмитента рухнули в цене из-за ограничений на торговые сделки с ними и не отражают реальную рыночную стоимость компании. На наш взгляд, негосударственный статус "ЛУКОЙЛа" делает его фаворитом в российской нефтегазовой отрасли. Мы сохраняем наш рейтинг "выше рынка", считая текущие целевые цены нерелевантными".

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