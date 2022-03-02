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02 марта 2022 года 19:52

Рубль вечером отыграл часть потерь к доллару и евро в ожидании новостей о российско-украинских переговорах

Москва. 2 марта. Доллар и евро растеряли часть роста на "Московской бирже" в среду вечером, ранее в ходе торгов обе валюты вновь обновили в паре с рублем исторические максимумы; рубль к закрытию торгов отыграл часть потерь к бивалютной корзине в ожидании запланированных на вечер среды российско-украинских переговоров.

Курс доллара США составил 106,02 руб./$1 в 19:00 МСК, что на 4,79 рубля выше уровня закрытия предыдущих торгов. При этом ранее доллар поднимался до 110 рублей впервые в истории российского биржевого рынка. Евро стоил 115,4 руб./EUR1, подорожав на 2,91 рубля. Ранее евро рос до 122,395 также впервые в истории рынка. Стоимость бивалютной корзины ($0,55 и EUR0,45) увеличилась на 3,94 рубля - до 110,24 рубля.

Как отмечают эксперты "Интерфакс-ЦЭА", рубль к закрытию торгов среды сумел отыграть часть сильных потерь первой половины дня. Участники рынка замедлили продажи в ожидании второго раунда российско-украинских переговоров после того, как пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сообщил, что делегация РФ во второй половине дня будет ждать украинских представителей для продолжения переговоров.

Переговоры России и Украины по урегулированию конфликта запланированы в Брестской области Белоруссии в среду вечером, однако украинская делегация столкнулась с логистическими проблемами.

"Российская делегация уже прибыла в Минск и направляется в Брестскую область к месту проведения переговоров, украинская делегация к вечеру должна прибыть в республику Беларусь, однако с участниками делегации неустойчивая связь, есть проблемы с логистикой", - заявил "Интерфаксу" близкий к организаторам встречи белорусский политолог Юрий Воскресенский.

Первый раунд российско-украинских переговоров состоялся 28 февраля на белорусско-украинской границе. Как заявил руководитель российской делегации, помощник президента РФ Владимир Мединский, стороны условились провести второй раунд в течение двух дней в оговоренном месте на польско-украинской границе.

Банк России 3 марта 2022 года проведет однодневный аукцион репо и однодневный депозитный аукцион в рамках "тонкой настройки", оба с лимитами 3 трлн рублей, следует из сообщения регулятора.

Дата исполнения первой части сделок обоих аукционов - в день проведения аукциона, второй части - 4 марта 2022 года.

"Эти операции в указанных объемах (3 трлн рублей - прим. ИФ) будут проводиться ежедневно по рабочим дням. Банк России продолжит отслеживать ситуацию с ликвидностью российского банковского сектора и при необходимости лимиты по указанным операциям будут уточняться", - подчеркивается в сообщении ЦБ.

Специальных требований к курсу обязательной продажи валютной выручки экспортерами нет, сейчас она осуществляется по рыночному курсу, говорится в разъяснениях, опубликованных Центробанком. "Резиденты вправе выбрать любой предусмотренный законодательством способ такой продажи", - отмечает ЦБ.

Обязательная продажа 80% валютной выручки экспортерами была введена на прошлой неделе в качестве одной из антикризисных мер, призванных удержать контроль над курсом рубля.

Требование задним числом распространяется на валютную выручку за первые два месяца 2022 года (с 1 января по 28 февраля). Если экспортер разместил ее на депозите, требование о продаже валюты все равно действует, разъяснил ЦБ.

РФ вдобавок к мерам валютного контроля в отношении юрлиц и фондового рынка также вводит ограничения и для физлиц. Президент РФ Путин подписал указ "О дополнительных временных мерах экономического характера по обеспечению финансовой стабильности Российской Федерации".

"Запретить со 2 марта 2022 г. вывоз из РФ наличной иностранной валюты и (или) денежных инструментов в иностранной валюте в сумме, превышающей эквивалент $10 тыс. и рассчитанной по официальному курсу ЦБ РФ, установленному на дату вывоза", - говорится в указе Путина, текст которого распространила пресс-служба Кремля.

Нерезиденты из "недружественных" для России государств отныне должны получать разрешение на сделки в РФ, включая привлечение рублевых кредитов, в правительственной комиссии, говорится в указе.

До сих пор лимитов на вывоз валюты из России не было: действовало лишь требование декларировать суммы от $10 тыс., а также, в рамках противодействия отмыванию капитала, объяснять происхождение наличности от $100 тыс. Эти нормы - единые для Евразийского экономического союза (помимо России, в него входят Белоруссия, Казахстан, Киргизия, Армения).

Повышение базовой процентной ставки Федеральной резервной системой (ФРС) на мартовском заседании будет целесообразным в связи с высокой инфляцией, существенным спросом в экономике и исключительной жесткостью рынка труда, между тем заявил председатель американского ЦБ Джером Пауэлл.

Пока слишком рано делать выводы о том, каким образом действия России на Украине и тяжелые экономические ограничения, введенные Западом против Москвы, повлияют на американскую экономику, говорится в тексте, подготовленном для выступления Пауэлла в комитете по финансовым услугам Палаты представителей Конгресса США.

"Краткосрочные последствия вторжения России на Украину, продолжения войны, санкций и других будущих событий для американской экономики являются крайне неопределенными", - сказал Пауэлл.

"Проведение подобающей денежно-кредитной политики в этих условиях требует признания того, что ситуация в экономике меняется неожиданным образом, - заявил он. - Нам необходимо быть гибкими, чтобы отвечать на поступающие данные и меняющиеся прогнозы".

ФРС готовится поднять базовую ставку, находящуюся в данный момент на уровне 0-0,25%, впервые с 2018 года. Введение западными странами жестких санкций в отношении России рискует усилить инфляцию, поскольку усугубит проблему в цепочках поставок и приведет к подъему цен на энергоносители.

Как рассказал в интервью "Интерфаксу" аналитик компании "КСП Капитал УА" Михаил Беспалов, на торгах в среду рубль снижается к доллару и евро, при этом сохраняется повышенная волатильность российской валюты. "На открытие торгов рубль в моменте укреплялся до уровня в 94 руб./$1 за доллар, однако затем курс доллара обновил максимум, достигнув 110 руб./$1, после чего начал снижаться. В условиях текущей турбулентности, когда новости о санкциях и ответных мерах российских властей приходят регулярно, а неопределенность относительно будущего остается высокой, волатильность курса, вероятно, будет сохраняться какое-то время. На вечер среды запланирован второй раунд переговоров между российской и украинской делегациями, который должен пройти на территории Белоруссии. Тем не менее, судя по риторике сторон, вероятность быстрого разрешения конфликта нельзя охарактеризовать как высокую. Это отражается и на волатильности курсов", - говорит Беспалов.

"В среду глава ФРС Джером Пауэлл заявил, что американский регулятор на заседании 15-16 марта намерен повысить ставки с целью противодействовать высокой инфляции. Военные действия в Украине и последовавшие за ними санкции, которые уже оказывают заметное давление на рубль и российские активы, в перспективе увеличивают риски, связанные с ростом цен на сырьевые товары и последующим увеличением инфляции в том числе в ЕС и США", - отмечает кроме того Беспалов.

"Основными факторами, сдерживающим рубль от более существенного падения в текущих условиях, остаются продажи валютной выручки экспортерами, а также целый ряд других ограничений на отток капитала. В среду ЦБ уточнил, что экспортеры реализовывают валютную выручку по рыночному курсу. Вместе с рублем теряли позиции к доллару и большинство других валют EM. В свою очередь, индекс доллара торгуется вблизи максимума с июля 2020 года. В среду днем Джером Пауэлл в своем выступлении перед Конгрессом США подтвердил целесообразность мартовского повышения ставки", - подчеркивает начальник отдела анализа банков и денежного рынка ИК "Велес Капитал" Юрий Кравченко.

Цены на нефть продолжают повышаться, хотя и более медленными темпами. Инвесторы оценивают данные об изменении объема запасов топлива в США на прошлой неделе, а также заявления председателя американского ЦБ Джерома Пауэлла, пишет The Wall Street Journal.

Майские фьючерсы на сорт Brent на лондонской бирже ICE Futures к 19:05 МСК выросли в цене на 3,79% - до $108,95 за баррель. Стоимость фьючерса на WTI на апрель на электронных торгах Нью-йоркской товарной биржи (NYMEX) повысилась к этому времени на 3,38% - до $106,91 за баррель.

Во вторник Brent подскочила в цене на 7,15%, WTI - на 8%.

Запасы нефти в США на прошлой неделе уменьшились на 2,6 млн баррелей - до 413,42 млн баррелей, свидетельствуют данные министерства энергетики. Резервы бензина снизились на 468 тыс. баррелей и составили 246,01 млн баррелей, дистиллятов - на 574 тыс. баррелей, до 119,1 млн баррелей.

Между тем эксперты, опрошенные Platts of S&P Global Commodity Insights, в среднем прогнозировали повышение запасов нефти на 2,3 млн баррелей, а также сокращения резервов бензина на 1,8 млн баррелей и дистиллятов на 2 млн баррелей.

В период с 1 по 5 марта не будут проводиться утренние и вечерние сессии на всех рынках "Московской биржи". Торги на валютном и денежном рынках будут проходить в период с 10:00 до 19:00. Указанный регламент работы определен решением Банка России.

По итогам индексной сессии "Московской биржи" (часть сессии по доллару расчетами "завтра" в период с 10:00 МСК до 11:30 МСК) ЦБ РФ поднял официальный курс доллара на 3 марта на 11,503 рубля, до 103,2487 руб./$1, и увеличил курс евро на 11,6432 рубля, до 114,5544 руб./EUR1.

Средневзвешенный курс доллара расчетами "сегодня" на торгах "Московской биржи" вырос в среду на 10,9513 рубля по отношению ко вторнику и составил 106,7807 руб./$1. Средневзвешенный курс доллара на сессии расчетами "завтра" к 19:00 МСК поднялся на 10,1696 рубля и составил 105,9957 руб./$1. Объем торгов долларами к этому моменту равнялся $3 млрд 883,77 млн, из которых $2 млрд 165,604 млн пришлось на сделки с расчетами "сегодня" и $1 млрд 718,166 млн - на сделки с расчетами "завтра".

Средневзвешенный курс евро расчетами "сегодня" вырос на 14,6329 рубля, до 120,1453 руб./EUR1. Средневзвешенный курс евро расчетами "завтра" поднялся на 9,8247 рубля, до 117,0298 руб./EUR1. Объем торгов евро к этому моменту составил EUR725,738 млн, из которых EUR303,647 млн пришлось на сделки с расчетами "сегодня" и EUR117,0298 млн - на сделки с расчетами "завтра".

Ставки на рынке краткосрочных и среднесрочных (1-6 месяцев) межбанковских кредитов выросли в среду относительно предыдущего торгового дня. Ставка MosPrime Rate "овернайт" увеличилась на 42 базисных пункта (б.п.) - до 21,3% годовых, ставка MosPrime Rate по кредитам на семидневный срок поднялась на 22 б.п. - до 21,6% годовых. Ставка на срок 1 месяц выросла на 42 б.п. - до 23,07% годовых, ставка на срок 3 месяца поднялась на 44 б.п. - до 24,49% годовых, ставка на срок 6 месяцев повысилась на 47 б.п. - до 25,1% годовых.


Опубликовано: /Финмаркет/
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