02 марта 2022 года 19:39
Цены евробондов РФ в среду немного скорректировались вверх после обвального падения, рынок в целом малоликвиден
Москва. 2 марта. Цены российских еврооблигаций в среду немного скорректировались вверх после обвального падения, наблюдавшегося в течение последних нескольких дней; при этом рынок в целом малоликвиден, так как сложившиеся ценовые уровни неинтересны уже даже продавцам, устойчивые котировки присутствуют не по всем выпускам евробондов РФ. В свою очередь американские казначейские обязательства (US Treasuries), напротив, немного снизились в цене на фоне падения спроса глобальных инвесторов на "защитные" активы, что в итоге привело к некоторому сужению суверенных спредов к доходности базовых активов.
Еврооблигации России с погашением в 2043 году подорожали за день на 3,9%, до 23,66% от номинала (их доходность снизилась на 0,9 процентного пункта - до 25,3% годовых), бумаги с погашением в 2042 году прибавили в цене 20%, подорожав до 27,2% от номинала (их доходность снизилась на 3,9 процентного пункта - до 21,62% годовых).
Котировки самого "короткого" выпуска евробондов РФ с погашением в 2023 году выросли на 7,5%, до 34,87% от номинала (их доходность снизилась на 7,1 процентного пункта - до 92,2% годовых), бумаги с погашением в 2026 году - на 18%, до 25,6% от номинала (их доходность снизилась на 6 процентных пунктов, до 46,31% годовых).
Как отмечают эксперты "Интерфакс-ЦЭА", котировки валютных гособлигаций России заметно упали в последние дни, отыгрывая объявленные Западом новые антироссийские санкции в ответ на начало Россией военной операции в Донбассе. Всего за несколько дней цены евробондов РФ упали в 4-5 раз. В результате, все, кто успел выйти из российских бумаг по приемлемым ценам, это уже сделал, а на сложившихся ценовых уровнях продавать уже не имеет смысла, так как это означает фиксацию больших убытков. Таким образом, рынок стал малоликвидным. С одной стороны, покупателей практически нет из-за сохраняющихся высоких санкционных и геополитических рисков. Но с другой стороны, желающих продавать и фиксировать значительные убытки тоже уже не так много. Поэтому сейчас даже хоть какие-то котировки можно увидеть не по всем выпускам.
Опубликовано: /Финмаркет/
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