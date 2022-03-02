Дефицит на рынке нефти может усилиться - "ВТБ Мои Инвестиции"

Дефицит на рынке нефти может усилиться, полагают аналитики "ВТБ Мои Инвестиции".

"Цены на нефть марки Brent подскочили до $111 за баррель Brent на новостях о том, что мировые нефтетрейдеры испытывают проблемы с продажей российской нефти. Многие участники рынка опасаются покупать, перевозить или хранить российскую нефть. Кроме того, по сделкам с нею есть проблемы с банковскими гарантиями", - отмечают эксперты.

Россия в феврале добывала около 11 млн б/д нефти вместе с конденсатом, что составляет около 11% мировой добычи нефти, констатируют в "ВТБ Мои Инвестиции". Под данным на конец прошлого года, Россия экспортировала 42,6% добываемой нефти. При этом 58% из этого объема экспортируется морским путем, остальное - по трубопроводам. Таким образом, из-за перебоев в морских поставках российской нефти под угрозой находится 2,7% мировой добычи нефти.

"Рынок нефти ждут и долгосрочные последствия. Многие западные нефтяные гиганты уходят из России. Это приведет к сокращению добычи российского нефти и газа в будущем. Например, Exxon откажется от управления крупными объектами по добыче нефти и газа на Сахалине, что ставит под сомнение судьбу предлагаемого многомиллиардного проекта по производству сжиженного природного газа". - указывают эксперты инвестиционной платформы.

По их оценке, мировые запасы нефти находятся на многолетних минимумах, рынок находится в дефиците. Учитывая, что ситуация с поставками остается неясной, рынок закладывает в цену все большую геополитическую премию. Решение США совместно с другими странами продать из резервов 60 млн баррелей нефти не помогло стабилизировать ситуацию. При этом ОПЕК+ заявляет, что будет наращивать квоты по добыче прежним темпом в 400 тыс. б/д в день, отвергая призывы увеличить скорость добычи. В реальности многие страны ОПЕК+ отстают от указанных квот из-за недоинвестирования.

Аналитики полагают, что дефицит на рынке нефти может усилиться. Ситуация остается чрезвычайно неопределенной. Частично дефицит на рынке может сократить решение США снять санкции против иранского нефтяного сектора.

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