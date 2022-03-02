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02 марта 2022 года 19:06
Дефицит на рынке нефти может усилиться - "ВТБ Мои Инвестиции"
Дефицит на рынке нефти может усилиться, полагают аналитики "ВТБ Мои Инвестиции". "Цены на нефть марки Brent подскочили до $111 за баррель Brent на новостях о том, что мировые нефтетрейдеры испытывают проблемы с продажей российской нефти. Многие участники рынка опасаются покупать, перевозить или хранить российскую нефть. Кроме того, по сделкам с нею есть проблемы с банковскими гарантиями", - отмечают эксперты. Россия в феврале добывала около 11 млн б/д нефти вместе с конденсатом, что составляет около 11% мировой добычи нефти, констатируют в "ВТБ Мои Инвестиции". Под данным на конец прошлого года, Россия экспортировала 42,6% добываемой нефти. При этом 58% из этого объема экспортируется морским путем, остальное - по трубопроводам. Таким образом, из-за перебоев в морских поставках российской нефти под угрозой находится 2,7% мировой добычи нефти. "Рынок нефти ждут и долгосрочные последствия. Многие западные нефтяные гиганты уходят из России. Это приведет к сокращению добычи российского нефти и газа в будущем. Например, Exxon откажется от управления крупными объектами по добыче нефти и газа на Сахалине, что ставит под сомнение судьбу предлагаемого многомиллиардного проекта по производству сжиженного природного газа". - указывают эксперты инвестиционной платформы. По их оценке, мировые запасы нефти находятся на многолетних минимумах, рынок находится в дефиците. Учитывая, что ситуация с поставками остается неясной, рынок закладывает в цену все большую геополитическую премию. Решение США совместно с другими странами продать из резервов 60 млн баррелей нефти не помогло стабилизировать ситуацию. При этом ОПЕК+ заявляет, что будет наращивать квоты по добыче прежним темпом в 400 тыс. б/д в день, отвергая призывы увеличить скорость добычи. В реальности многие страны ОПЕК+ отстают от указанных квот из-за недоинвестирования. Аналитики полагают, что дефицит на рынке нефти может усилиться. Ситуация остается чрезвычайно неопределенной. Частично дефицит на рынке может сократить решение США снять санкции против иранского нефтяного сектора. Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.
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Ключевые слова: МИР-НЕФТЬ-ПРОГНОЗ
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