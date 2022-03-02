Российские IT-компании могут урезать дивидендные выплаты в сложившейся ситуации - "Финам"

Российские IT-компании могут урезать дивидендные выплаты в сложившейся политико-экономической ситуации, считает аналитик "Финама" Леонид Делицын.

"Российской телекоммуникационной отрасли и отрасли информационных технологий предстоит очень необычный период, в который, вероятно, могут значительное изменение претерпеть их бизнес-модели, - отмечает эксперт. - Если говорить о "телекомах", то, конечно, для них экономические санкции представляют существенную угрозу их бизнесу, потому что им необходимо строить новые сети, внедрять новые стандарты, им необходимо оборудование. Телекоммуникационное оборудование внутри страны производится в незначительных объемах, и партнерские связи со странами Европы были очень важны".

Другим важным партнером в области создания оборудования является Китай и, по мнению Делицына, уже понятно, куда теперь будет смещен фокус партнерств. Кроме того, на эти компании ляжет, возможно и значительная социальная нагрузка, например, по обеспечению доступа к социально значимым ресурсам интернета.

"Учитывая, что наши крупнейшие "телекомы" намеревались пересмотреть свою дивидендную политику, сейчас политико-экономическая ситуация создает для них возможность урезать дивидендные выплаты, если они вообще будут выплачиваться", - полагает эксперт "Финама".

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