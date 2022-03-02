Рубль днем слегка сбавил темпы падения к доллару и евро в ожидании новостей о российско-украинских переговорах

Москва. 2 марта. Доллар и евро несколько ослабили скорость роста на "Московской бирже" в среду днем, ранее обе валюты вновь обновили в паре с рублем исторические максимумы, рубль немного отыграл потери первой половины дня к бивалютной корзине после появления новостей о запланированных на вечер среды российско-украинских переговорах.

Курс доллара США составил 107,71 руб./$1 в 15:00 МСК, что на 6,48 рубля выше уровня закрытия предыдущих торгов. При этом ранее доллар поднимался до 110 рублей впервые в истории российского биржевого рынка. Евро стоил 119,77 руб./EUR1, подорожав на 7,28 рубля. Ранее евро рос до 122,395 также впервые в истории рынка. Стоимость бивалютной корзины ($0,55 и EUR0,45) увеличилась на 6,84 рубля - до 113,14 рубля.

По итогам индексной сессии "Московской биржи" (часть сессии по доллару расчетами "завтра" в период с 10:00 МСК до 11:30 МСК) ЦБ РФ поднял официальный курс доллара на 3 марта на 11,503 рубля, до 103,2487 руб./$1, и увеличил курс евро на 11,6432 рубля, до 114,5544 руб./EUR1.

Как отмечают эксперты "Интерфакс-ЦЭА", рубль продолжает сильно дешеветь к доллару и евро на дневных торгах, так как участники рынка продолжают оценивать возможные последствия военной спецоперации России на Украине и жестких экономических санкций Запада против РФ. Тем не менее, падение рубля несколько замедлилось после появления новостей о запланированных на вечер среды российско-украинских переговорах.

Делегация РФ во второй половине дня в среду будет ждать украинскую для продолжения переговоров, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. "Сегодня во второй половине дня ближе к вечеру наша делегация будет на месте ждать украинских переговорщиков. Наша делегация сегодня вечером будет готова продолжить разговор", - сказал Песков. При этом он не стал уточнять место переговоров. "Заранее я не хочу", - сказал Песков.

Первый раунд российско-украинских переговоров состоялся 28 февраля на белорусско-украинской границе. Как заявил руководитель российской делегации, помощник президента РФ Владимир Мединский, стороны условились провести второй раунд в течение двух дней в оговоренном месте на польско-украинской границе.

Воздушно-космические силы РФ нанесли массированный авиационный удар по военной инфраструктуре Украины, между тем заявил официальный представитель Минобороны России Игорь Конашенков на брифинге в среду. По его словам, "всего за время операции выведено из строя 1502 объекта военной инфраструктуры Украины".

РФ вдобавок к мерам валютного контроля в отношении юрлиц и фондового рынка также вводит ограничения и для физлиц. Президент РФ Путин подписал указ "О дополнительных временных мерах экономического характера по обеспечению финансовой стабильности Российской Федерации".

"Запретить со 2 марта 2022 г. вывоз из РФ наличной иностранной валюты и (или) денежных инструментов в иностранной валюте в сумме, превышающей эквивалент $10 тыс. и рассчитанной по официальному курсу ЦБ РФ, установленному на дату вывоза", - говорится в указе Путина, текст которого распространила пресс-служба Кремля.

Нерезиденты из "недружественных" для России государств отныне должны получать разрешение на сделки в РФ, включая привлечение рублевых кредитов, в правительственной комиссии, говорится в указе.

До сих пор лимитов на вывоз валюты из России не было: действовало лишь требование декларировать суммы от $10 тыс., а также, в рамках противодействия отмыванию капитала, объяснять происхождение наличности от $100 тыс. Эти нормы - единые для Евразийского экономического союза (помимо России, в него входят Белоруссия, Казахстан, Киргизия, Армения).

Цены на нефть активно поднимаются в ходе торгов в среду на фоне опасений перебоев поставок на мировые топливные рынки.

Майские фьючерсы на сорт Brent на лондонской бирже ICE Futures к 15:00 МСК взлетели в цене на 6,35% - до $111,64 за баррель. Стоимость фьючерса на WTI на апрель на электронных торгах Нью-йоркской товарной биржи (NYMEX) повысилась к этому времени на 6,18% - до $109,8 за баррель.

Во вторник Brent подскочила в цене на 7,15%, WTI - на 8%.

Как сообщалось, группа сенаторов США подготовила и представила Конгрессу законопроект о введении запрета на импорт Соединенными Штатами российской нефти.

Тем временем глава Международного энергетического агентства (МЭА) Фатих Бироль отметил, что "ситуация на энергетических рынках очень серьезная", а "глобальная энергетическая безопасность находится под угрозой".

Ранее министры стран МЭА приняли решение о высвобождении 60 млн баррелей нефти из стратегических резервов для обеспечения стабильности на нефтяных рынках.

"Россиянин", которому не удалось удержать доллар под отметкой 100 руб., продолжает свой рекордный обвал. Накануне Вашингтон объявил о ряде новых ограничений и санкций, в том числе закрыв свое небо для России. Недавно глава МИДа Австрии сообщил, что Евросоюз работает над четвертым пакетом санкций. При таком потоке рестрикций меры поддержки, предпринимаемые российскими властями, лишь частично замедляют падение курса рубля, который в ближайшее время ждут новые антирекорды. Ранее сегодня появилась информация о том, что сегодня маловероятен второй раунд переговоров между Россией и Украиной, но при условии положительного ответа украинской стороны в ближайшие дни новый диалог может состояться в эту пятницу. Если не будет опровержений или срыва переговоров, давление на "россиянина" может несколько ослабеть, но общие перспективы рубля пока остаются мрачными, особенно в условиях продолжающейся военной спецоперации и парада санкций", - говорит аналитик департамента экономических и финансовых исследований CMS Institute Николай Переславский.

"Развитие геополитической ситуации продолжит определять сегодня динамику рубля - в частности, инвесторы будут ждать новостей со второго раунда переговоров Россия-Украина. В целом в отсутствие новых принципиально важных геополитических новостей видится вероятным возврат курса пары "доллар-рубль" на уровни около 105 руб./$1. Тем не менее риски дальнейшего ослабления рубля остаются высокими, а вечером после открытия американского рынка курс пары "доллар-рубль" может продолжить обновлять исторические максимумы", - говорят аналитики банка "Санкт-Петербург" (MOEX: BSPB).

Ставки на рынке краткосрочных и среднесрочных (1-6 месяцев) межбанковских кредитов выросли в среду относительно предыдущего торгового дня. Ставка MosPrime Rate "овернайт" увеличилась на 42 базисных пункта (б.п.) - до 21,3% годовых, ставка MosPrime Rate по кредитам на семидневный срок поднялась на 22 б.п. - до 21,6% годовых. Ставка на срок 1 месяц выросла на 42 б.п. - до 23,07% годовых, ставка на срок 3 месяца поднялась на 44 б.п. - до 24,49% годовых, ставка на срок 6 месяцев повысилась на 47 б.п. - до 25,1% годовых.