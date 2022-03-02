Акции E.ON - интересная долгосрочная история на рынке электроэнергетики Европы - "Финам"

Акции E.ON являются одной из наиболее интересных долгосрочных историй на европейском электроэнергетическом рынке, считают аналитики "Финама".

"Серия M&A сделок и "стагнация" тарифной нормы прибыли в Германии стали важными драйверами расширения компании за пределы страны: на текущий момент каждый пятый объект ВИЭ в Европе, по оценкам менеджмента, подключен к сетям E.ON. При этом фокус E.ON - сетевой бизнес при практически полном отсутствии собственной генерации, что защищает компанию от нестабильности на сырьевых рынках. Это дополняется хорошей дивидендной доходностью, которая на горизонте NTM может составить около 4%. Мы рекомендуем покупать акции E.ON с целью 13,5 евро за штуку (TSR (совокупная акционерная доходность) - 17%)", - указывают эксперты инвестиционной компании.

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