"Финам" сохраняет рекомендацию "покупать" для акций Baidu

Аналитики "Финама" сохраняют рекомендацию "покупать" для акций Baidu Inc. с прогнозной стоимостью $214,04 за штуку, что предполагает потенциал роста 31% от текущего уровня, сообщается в комментарии инвестиционной компании.

"Китайский интернет-гигант Baidu представил результаты за четвертый квартал и весь 2021 год во вторник, 1 марта. Несмотря на снижение прибыли в годовом выражении, последние несколько отчетов эмитента показывают важную тенденцию - продажи компании демонстрируют все меньшую степень зависимости от рекламного бизнеса. С учетом того, что Baidu является одним из главных новаторов на китайском рынке, это открывает перед компанией хорошие перспективы роста. Мы сохраняем рекомендацию "покупать" для акций Baidu с целью $214,04, что соответствует потенциалу 31% от текущих котировок", - указывает эксперт Александр Ковалев.

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