Акции CGN Power остаются одними из фаворитов китайского рынка - "Финам"

Оператор АЭС CGN Power остается одним из фаворитов на китайском рынке акций, говорится в аналитическом материале "Финама".

" Атомная энергетика, в отличие от ТЭС, не теряет поддержки правительства и остается следующим приоритетом Пекина после ВИЭ. Прогнозируется, что Китай сможет обогнать США по объемам э/э с АЭС уже к середине текущего десятилетия за счет огромных инвестиций в атомную энергетику, а CGN Power является одним из двух крупнейших операторов АЭС в стране. Компания продолжает строительство большой группы энергоблоков: так, в 2022 году в эксплуатацию должен быть введен шестой энергоблок АЭС Hongyanhe, который добавит установленную мощность в 1,06 ГВт (+4%). Всего же до 2026 года компания введет 8,21 ГВт АЭС, - отмечают эксперты. - Кроме того, мы ожидаем от компании хорошего отчета за IV квартал на фоне благоприятной конъюнктуры загрузки АЭС и высокого спроса на э/э в осенне-зимний период 2021 года. Все это дополняется дивидендной доходностью NTM в районе 4,5%. Мы рекомендуем покупать акции эмитента на Гонконгской фондовой бирже с целью 2,41 гонконгского доллара (HKD)".

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