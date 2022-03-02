Цены на уран могут обновить многолетние рекорды в ближайшее время - BCS Express

Цены на уран могут обновить многолетние максимумы в ближайшее время, говорится в комментарии BCS Express.

"Резкий взлет цен на ядерное топливо начался с 22 февраля, цены сейчас выше, чем они были в январе на фоне сбоя поставок из Казахстана из-за политической напряженности. До сентябрьских максимумов остается всего несколько центов. Не исключено, что в ближайшие часы будут обновлены многолетние рекорды. Последний раз уран торговался в диапазоне $50-51 за фунт более 10 лет назад. При нынешних темпах отметка $70 (пик 2011 года) достижима в течение месяца, - отмечает эксперт инвесткомпании Валерий Емельянов. - Ключевым драйвером явно выступает "украинский фактор". РФ и Украина входят в десятку крупнейших стран, добывающих уран. Совокупно они производят порядка 3200 тонн концентрата, что составляет 7% мирового объема".

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