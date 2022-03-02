Возможен рост S&P 500 до 4600-4650п в ближайшие месяцы - BCS Express

Возможен рост индекса S&P 500 до уровней 4600-4650 пунктов в ближайшие месяцы, считает эксперт BCS Express Никита Покровский.

"Исключать продолжения снижения не стоит, но пока многое указывает на то, что будет реализовываться базовый прогноз, в рамках которого ожидается нахождение индекса S&P 500 в широком боковом диапазоне 4250-4750 пунктов в ближайшие полгода. Несмотря на потенциал роста, инвесторам необходимо помнить о рисках, которые отмечались ранее, и использовать будущие возможности скорее в пользу краткосрочных и среднесрочных, а не долгосрочных покупок", - отмечает аналитик в комментарии инвестиционной компании.

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