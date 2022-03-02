"Финам" сохраняет рекомендацию "покупать" для акций CLP Holdings

Аналитики "Финама" сохраняют рекомендацию "покупать" для акций CLP Holdings Ltd. с прогнозной стоимостью 90,28 гонконгского доллара (HKD), сообщается в комментарии инвестиционной компании.

"Мы считаем, что по мере восстановления благоприятной конъюнктуры на сырьевых рынках, а также снятия ограничений в Гонконге компания может показать хорошие результаты в 2022 году. Аналитики в среднем закладывают в прогнозы ожидания роста EPS на 19,6% в текущем году, что является довольно высоким показателем для коммунального сектора", - отмечает эксперт Александр Ковалев.

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