Рубль на старте торгов подрос к доллару и евро в рамках коррекции после падения вечером во вторник

Москва. 2 марта. Доллар США и евро заметно снизились на "Московской бирже" в среду утром; рубль подорожал в обеих валютных парах в рамках коррекции после падения во второй половине дня вторника. Ситуация на внутреннем валютном рынке остается сильно волатильной из-за объявленных странами Запада санкций против финансовой системы России.

По итогам первых минут торгов курс доллара составил 96,89 руб./$1 (-4,34 рубля к уровню предыдущего закрытия). Евро при этом подешевел до 107,55 руб./EUR1 (-4,94 рубля к закрытию вторника). Бивалютная корзина ($0,55 и EUR0,45) упала на 4,61 рубля к уровню закрытия 1 марта, до 101,69 рубля.

Доллар при этом оказался на 5,14 рубля выше уровня действующего официального курса, евро - на 4,64 рубля выше официального курса. Такая динамика объясняется заметным ростом доллара и евро, зафиксированным во второй половине торгов 1 марта.

Как отмечают эксперты "Интерфакс-ЦЭА", рубль укрепляется к доллару и евро на старте торгов, инвесторы продолжают оценивать возможные последствия военной спецоперации России на Украине и жестких экономических санкций Запада против РФ. Кроме того, участники торгов ждут информации о продолжении переговоров российской и украинской сторон.

В понедельник в Гомельской области Белоруссии, вблизи украинской границы, прошли переговоры делегаций из РФ и Украины. Российскую делегацию возглавлял помощник президента Владимир Мединский.

РФ и Украина договорились продолжить переговоры, заявил Мединский. "Самое главное - договорились продолжить переговорный процесс. Следующая встреча состоится в ближайшие дни на польско-белорусской границе, есть соответствующая договоренность", - сказал он журналистам в понедельник по итогам первого раунда переговоров.

Воздушно-космические силы РФ нанесли массированный авиационный удар по военной инфраструктуре Украины, между тем заявил официальный представитель Минобороны России Игорь Конашенков на брифинге в среду. Российские военные за время операции на Украине уничтожили 58 самолетов, 46 беспилотников, 38 систем ПВО, сообщил он.

РФ вдобавок к мерам валютного контроля в отношении юрлиц и фондового рынка также вводит ограничения и для физлиц. "Запретить со 2 марта 2022 г. вывоз из Российской Федерации наличной иностранной валюты и (или) денежных инструментов в иностранной валюте в сумме, превышающей эквивалент $10 тыс. и рассчитанной по официальному курсу Центрального банка РФ, установленному на дату вывоза", - говорится в указе президента Владимира Путина, текст которого распространила пресс-служба Кремля.

До сих пор лимитов на вывоз валюты из России не было: действовало лишь требование декларировать суммы от $10 тыс., а также, в рамках противодействия отмыванию капитала, объяснять происхождение наличности от $100 тыс. Эти нормы - единые для Евразийского экономического союза (помимо России, в него входят Белоруссия, Казахстан, Киргизия, Армения).

Цены на нефть эталонных марок Brent и WTI почти сравнялись в среду утром. Нефть дорожает в условиях введения жестких мер США, Великобританией и Европейским союзом против России.

Майские фьючерсы на Brent на лондонской бирже ICE Futures к 10:15 МСК подорожали до $110,93 за баррель, что на 5,68% выше цены на закрытие предыдущей сессии. Цена фьючерсов на нефть WTI на апрель на электронных торгах Нью-йоркской товарной биржи (NYMEX) повысилась к этому времени на 5,56% и составила $109,16 за баррель.

Группа американских сенаторов подготовила и представила Конгрессу законопроект о введении запрета на импорт Соединенными Штатами российской нефти, сообщила пресс-служба республиканца Роджера Маршалла, инициатора документа.