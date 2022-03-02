Акции Target, вероятно, будут торговаться в диапазоне $190-245 в ближайшие месяцы - BCS Express

Котировки акций Target Corp., вероятно, будут двигаться в диапазоне $190-245 за штуку в ближайшие месяцы, считает эксперт BCS Express Евгений Калянов.

"Target опубликовала отчет со смешанными результатами. Прогнозные темпы роста не являются высокими для компании, но учитывая уже высокую базу, набранную с пандемии, выглядят вполне привлекательными для ритейлера, который в своих прогнозах опирается на консервативные оценки. Продолжающийся рост доходов говорит о том, что эмитент, значительно нарастивший долю рынка за два последних года, продолжает органически расти. Target планирует развиваться дальше, расширяя предложения электронной коммерции, открывая новые магазины и реконструируя другие. Возобновляющийся трафик в магазинах поддержит рост выручки. Имеем умеренно позитивный взгляд по акциям компании на ближайший квартал с ожидаемым движением котировок в диапазоне $190-245", - отмечает аналитик инвестиционной компании в комментарии.

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