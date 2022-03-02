Рубль возобновит укрепление на торгах в среду - "Алор Брокер"

Российская валюта возобновит укрепление по отношению к доллару США на торгах в среду, считает главный аналитик инвестиционной компании "Алор Брокер" Алексей Антонов.

Главным драйвером роста курса рубля по-прежнему являются ожидания поступления на рынок долларов и евро в рамках обязательной продажи 80% валютной выручки, отмечает эксперт.

"Резко сократился спрос на наличную валюту со стороны населения. Не исключено, что сейчас ее начнут продавать те, кто купил ее в "благополучное" время, а также будет переток валютных вкладов в рублевые, доходность по которым намного выше, - обращает внимание Антонов. - Невелик спрос на валюту со стороны внутренних импортеров, деятельность многих из которых практически парализована сбоями в схемах поставок товаров, и отказом ряда европейских компаний продавать продукцию в Россию".

"Поэтому по-прежнему жду ухода курса российской валюты глубоко ниже 90 руб./$1. Психологическую поддержку рублю в среду будут оказывать ушедшая в район $110 за баррель нефть и газ дороже $1500 за тысячу кубов", - пишет аналитик "Алор Брокер".

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