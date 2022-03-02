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02 марта 2022 года 09:30
Рубль возобновит укрепление на торгах в среду - "Алор Брокер"
Российская валюта возобновит укрепление по отношению к доллару США на торгах в среду, считает главный аналитик инвестиционной компании "Алор Брокер" Алексей Антонов. Главным драйвером роста курса рубля по-прежнему являются ожидания поступления на рынок долларов и евро в рамках обязательной продажи 80% валютной выручки, отмечает эксперт. "Резко сократился спрос на наличную валюту со стороны населения. Не исключено, что сейчас ее начнут продавать те, кто купил ее в "благополучное" время, а также будет переток валютных вкладов в рублевые, доходность по которым намного выше, - обращает внимание Антонов. - Невелик спрос на валюту со стороны внутренних импортеров, деятельность многих из которых практически парализована сбоями в схемах поставок товаров, и отказом ряда европейских компаний продавать продукцию в Россию". "Поэтому по-прежнему жду ухода курса российской валюты глубоко ниже 90 руб./$1. Психологическую поддержку рублю в среду будут оказывать ушедшая в район $110 за баррель нефть и газ дороже $1500 за тысячу кубов", - пишет аналитик "Алор Брокер". Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.
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Ключевые слова: РОССИЯ-РУБЛЬ-ВАЛЮТА-ПРОГНОЗ
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