Brent - $110,12 за баррель

Уолл-стрит завершила сессию вторника в минусе. Фондовые рынки стран Азиатско-Тихоокеанского меняются разнонаправленно в ходе торгов в среду. Цены на нефть растут в среду.

Фондовые индексы США завершили снижением первую сессию марта из-за повышенной геополитической неопределенности.

Рынки пытаются оценить, какие последствия будут иметь как сама военная спецоперация России на Украине, так и жесткие экономические санкции Запада против РФ. Кроме того, инвесторов разочаровало отсутствие прогресса на состоявшихся накануне переговорах российской и украинской сторон.

"Очевидно, что ситуация между Россией и Украиной является главным драйвером для рынков", - отметил Рэнди Фредрик из Charles Schwab в интервью MarketWatch. Инвесторы предпочитают покупать американские гособлигации в поисках защиты от волатильности, добавил он.

На фоне повышенного спроса доходность 10-летних госбондов США упала на 12,8 базисного пункта во вторник и достигла 1,708%. До начала военной операции России доходность составляла около 2%.

Финансовые компании несут потери из-за резкого падения доходности 10-летних US Treasuries, и это оказало давление на индекс Dow Jones, сказал Фредрик.

Также трейдеры постепенно возвращаются к вопросу инфляции и процентных ставок. В частности, теперь инвесторы закладывают нулевую вероятность того, что Федеральная резервная система (ФРС) на мартовском заседании повысит ключевую ставку сразу на 50 базисных пунктов. Еще неделю назад такая вероятность оценивалась участниками рынка в 41%.

Тем временем индекс деловой активности в производственном секторе США (ISM Manufacturing) в феврале вырос до 58,6 пункта с январских 57,6 пункта, свидетельствуют данные Института управления поставками (ISM). Эксперты в среднем ожидали его роста до 58 пунктов, сообщает Trading Economics.

Акции Chevron Corp. (SPB: CVX) подорожали по итогам торгов на 4% на новости, что энергетический гигант увеличил целевой диапазон программы обратного выкупа акций до $5-10 млрд в год с ранее прогнозируемых $3-5 млрд. Также акции Chevron поддержала дорожающая нефть.

Цена бумаг Baidu Inc. (SPB: BIDU) в Нью-Йорке увеличилась на 6,8% после того, как китайский интернет-гигант опубликовал отчетность за четвертый квартал. Чистая прибыль компании сократилась втрое, однако она зафиксировала рост выручки в сегментах облачных вычислений и искусственного интеллекта.

Капитализация Target Corp. (SPB: TGT) подскочила на 9,8%. Американская сеть дисконтных магазинов увеличила чистую прибыль в четвертом финансовом квартале на 12%, а скорректированный показатель оказался лучше прогноза рынка. Также компания дала позитивный прогноз на текущий год.

Котировки Zoom Video Communications (SPB: ZM) Inc. опустились на 7,4%. Компания, предоставляющая услуги удаленной конференц-связи, в четвертом финансовом квартале увеличила чистую прибыль и выручку, однако рост второго показателя замедлился по сравнению с предыдущими кварталами.

Цена акций HP Inc. (SPB: HPQ) снизилась на 0,8%. Компания увеличила выручку до рекордного значения в первом финквартале, однако предупредила о потенциальных негативных последствиях конфликта России и Украины для показателей.

Рыночная стоимость сети магазинов по продаже автомобильных запчастей и аксессуаров AutoZone (SPB: AZO) снизилась на 2,5% несмотря на рост чистой прибыли и выручки во втором квартале 2022 финансового года сильнее ожиданий рынка.

Dow Jones Industrial Average во вторник упал на 1,76% и составил 33294,95 пункта.

Лидером снижения в индексе стали бумаги платежной системы American Express Co. (SPB: AXP), подешевевшие на 8,5%, а также акции JPMorgan Chase & Co. (SPB: JPM) (-3,8%) и Boeing Co. (SPB: BA) (-5,1%). Акции Chevron возглавили рост, также подъем продемонстрировали котировки ритейлеров Walmart Inc. (SPB: WMT) и Home Depot Inc. (SPB: HD), выросшие на 0,6% и 1,4% соответственно.

Standard & Poor's 500 понизился на 1,55% - до 4306,26 пункта.

Индекс Nasdaq Composite уменьшился на 1,59%, до 13532,46 пункта.

Фондовые рынки стран Азиатско-Тихоокеанского меняются разнонаправленно в ходе торгов в среду.

Рынки пытаются оценить, какие последствия будут иметь как сама военная спецоперация России на Украине, так и жесткие экономические санкции Запада против РФ. Геополитическая нестабильность увеличивает беспокойство по поводу перспектив глобального экономического роста на фоне планов крупнейших центробанков мира по борьбе с инфляцией при помощи подъема ключевых ставок.

"Неясная геополитическая ситуация и импульсы к стагфляции являются огромным шоком для рынка", - заявил эксперт Mizuho Bank Тан Бун Хенг.

Несмотря на то, что многие экономисты считают, что на азиатские экономики конфликт между Россией и Украиной окажет меньшее влияние, чем на Европу, те страны Азии, которые зависимы от импорта нефти, пострадают от скачка цен на этот энергоресурс, что приведет к увеличению инфляционного давления и падению потребительской и предпринимательской активности, отмечает MarketWatch.

Россия является вторым по величине после Саудовской Аравии экспортером нефти в мире. Потенциальные перебои в поставках нефти неизбежно приводят к скачку цен и ускорению инфляции во всем мире. Цена нефти Brent в среду утром превысила $110 за баррель, что является максимумом с лета 2014 года.

Японский Nikkei к 8:25 МСК снизился на 1,6%.

В лидерах падения среди компонентов индекса находятся акции производителя цемента Taiheiyo Cement Corp. (-6,8%) и автопроизводителей Yamaha Motor Co. Ltd. (-5,2%) и Mazda Motor Corp. (-4,9%).

Бумаги Toyota Motor Corp. дешевеют на 4,15%. Компания в среду возобновит работу на 14 заводах в Японии после кибератаки на ее поставщика пластмассовых автокомпонентов Kojima Industries Corp.

Гонконгский Hang Seng к 8:30 МСК снизился на 1,1%, шанхайский Shanghai Composite - на 0,33%.

Котировки акций IT компании Alibaba Group Holding (SPB: BABA) Ltd. растут на 1,8%, в то время как бумаги ее конкурента Tencent Holdings Ltd. снижаются на 0,5%. В лидерах падения в Hang Seng акции китайского девелопера Country Garden Holdings Co. Ltd. (-5,8%) и банка HSBC Holdings PLC (HK Reg) (-5,1%).

Южнокорейский Kospi к 8:35 МСК подрос на 0,48%.

Объем розничных продаж в Южной Корее в январе вырос на 4,5% по сравнению с тем же месяцем прошлого года, показали данные статистического ведомства страны. Аналитики в среднем ожидали увеличения на 6,3%. В декабре показатель вырос на 6,8%.

Между тем по сравнению с предыдущем месяцем розничные продажи упали на 1,9% после увеличения на 2,2% в декабре.

Капитализация производителя электроники LG Corp. снижается на 1%. Стоимость акций автопроизводителя Hyundai Motor Co. Ltd. падает на 2%, Kia Corp. - на 1.9%.

Австралийский индекс S&P/ASX 200 подрос на 0,28%.

Экономика Австралии в четвертом квартале 2021 года выросла на 3,4% относительно предыдущих трех месяцев, свидетельствуют данные Австралийского бюро статистики. Темпы повышения стали максимальными с третьего квартала 2020 года.

Аналитики в среднем ожидали менее значительного роста - на 3%, сообщает Trading Economics. Для сравнения, в третьем квартале минувшего года ВВП снизился на 1,9%.

Котировки акций нефтедобывающих компаний Santos Ltd. и Woodside Petroleum Ltd. растут более чем на 6%, горнодобывающих Fortescue Metals Group Ltd. и Rio Tinto Ltd. - на 4,7% каждые.

Цены на нефть растут в среду и находятся вблизи максимумов, достигнутых ранее в ходе торгов.

Котировки в среду утром в ситуации сложной геополитической обстановки преодолели очередную психологическую отметку: цена североморской нефти марки Brent превысила $110 за баррель впервые с августа 2014 года.

Майские фьючерсы на Brent на лондонской бирже ICE Futures к 8:01 мск подорожали до $110,12 за баррель, что на $5,15 (4,91%) выше цены на закрытие предыдущей сессии. По итогам торгов во вторник эти контракты подорожали на $7 (7,15%), до $104,97 за баррель.

Цена фьючерсов на нефть WTI на апрель на электронных торгах Нью-йоркской товарной биржи (NYMEX) повысилась к этому времени на $5,15 (4,98%) и составила $108,56 за баррель. Накануне стоимость этих контрактов выросла на $7,69 (8%), до $103,41 за баррель.

Запад в понедельник в ответ на действия России на Украине ввел санкции против РФ, направленные на изоляцию финансовой системы страны. Так, некоторые российские банки будут отключены от международной системы платежей SWIFT. И хотя новые ограничительные меры не затрагивают российский экспорт энергоресурсов, аналитики полагают, что они могут подорвать спрос на нефть и газ из страны.

Группа американских сенаторов подготовила и представила Конгрессу законопроект о введении запрета на импорт Соединенными Штатами российской нефти, сообщила пресс-служба республиканца Роджера Маршалла, инициатора документа.

Тем временем министры Международного энергетического агентства на внеочередной встрече во вторник приняли решение о высвобождении 60 млн баррелей нефти из стратегических резервов, сообщается на сайте МЭА.

По данным МЭА, резервные запасы участников организации составляют 1,5 млрд баррелей. Объявление о первоначальном высвобождении 60 млн баррелей, или 4% от этих запасов, эквивалентно 2 млн барр./сутки в течение 30 дней, пишет агентство.