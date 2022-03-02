Высокая волатильность нефтяного рынка, скорее всего, сохранится в ближайшие дни - BCS Express

Уровень волатильности на нефтяном рынке может оставаться высоким в ближайшие дни, прогноз краткосрочной динамики затруднен, говорится в комментарии эксперта BCS Express Игоря Галактионова.

"Цены на нефть во вторник подскочили и продолжают расти в среду. Фьючерсы на нефть марки Brent торгуются в районе $110 за баррель впервые с июля 2014 года. В ближайшие дни уровень волатильности по фьючерсам может оставаться высоким, что затрудняет прогноз краткосрочной динамики. Судя по всему, высокие цены на нефть останутся с нами дольше, чем ожидалось ранее", - пишет аналитик инвестиционной компании.

Драйвером роста цен, указывает Галактионов, стали сообщения о том, что участники рынка опасаются сделок с российской нефтью. Нефтетрейдеры, морские перевозчики, страховые компании и банки, осуществляющие торговое финансирование, отказываются от сделок с российской нефтью, опасаясь вторичных санкций. Несмотря на то, что существенных ограничений в отношении российской энергетической отрасли пока нет и даже для банков были введены исключения по финансированию таких сделок, многие участники рынка предпочитают не брать на себя повышенные риски в условиях неопределенности, отмечает эксперт BCS Express.

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