Рубль закрыл торги вторника сильным падением к доллару и евро на новостях от Минобороны о ходе военной спецоперации

Москва. 1 марта. Доллар и евро существенно выросли на "Московской бирже" по итогам торгов вторника, рубль заметно просел к бивалютной корзине на новостях от Минобороны о ходе военной спецоперации на территории Украины.

Курс доллара США составил 101,23 руб./$1 в 19:00 МСК, что на 6,63 рубля выше уровня закрытия предыдущих торгов. Евро стоил 112,49 руб./EUR1, подорожав на 6,49 рубля. Стоимость бивалютной корзины ($0,55 и EUR0,45) увеличилась на 6,57 рубля - до 106,3 рубля.

Как отмечают эксперты "Интерфакс-ЦЭА", рубль закрыл торги вторника сильным падением к доллару и евро на сообщениях, что Россия будет продолжать спецоперацию на территории Украины. Как заявил ранее днем на селекторном совещании министр обороны РФ Сергей Шойгу, российская армия продолжит специальную военную операцию на Украине вплоть до достижения поставленных целей, главная задача - защита России от внешней военной угрозы со стороны западных стран.

Страны Запада пытаются использовать украинский народ в борьбе против РФ, сказал он, подчеркнув, что российская армия не оккупирует Украину и принимает все меры для сохранения безопасности мирных жителей.

Согласно официальным сообщениям Минобороны РФ, ведомство планирует нанести удар высокоточным оружием по ряду военных объектов в Киеве, откуда идут информационные атаки на Россию, призвав жителей покинуть свои дома. "В целях пресечения информационных атак против России по технологическим объектам СБУ и 72-го главного центра ПСО (психологических спецопераций - ИФ) в Киеве, будут нанесены удары высокоточным оружием", - заявило во вторник днем российское военное ведомство.

Минобороны России также заявило, что с начала операции на Украине поражено 1325 объектов военной инфраструктуры Украины, ликвидировано почти 400 танков. Кроме того, российские военные сообщили, что c 1 марта выход подразделений вооруженных сил Украины к Азовскому морю полностью заблокирован.

Россия не может не реагировать на безответственные заявления Киева о возможности появления у Украины ядерного орудия, это реальная опасность, в свою очередь, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров на конференции по разоружению, которая во вторник в режиме видеосвязи состоялась в Женеве.

Россия не намерена ущемлять интересы граждан Украины, считает их "своими", россияне и украинце вместе сильнее и успешнее, также заявил Лавров, выступая в формате видеоконференции на 49-й сессии Совета ООН по правам человека, которая позднее во вторник состоялась здесь же в Женеве.

Принцип уважения территориальной целостности применим только к государствам, правительства которых представляют весь народ, проживающий на их территории, кроме того, заявил глава МИД РФ. "Киевское неонацистское правительство очевидным образом таковым в отношении народов Украины не являлось и не является", - уточнил свои слова Лавров.

Участники рынка продолжают оценивать действия ЦБ РФ по стабилизации финансовой системы страны. Банки во вторник на безлимитном аукционе 7-дневного репо привлекли 4 трлн 141,630 млрд рублей, сообщил ЦБ РФ.

Ранее сообщалось, что в первой половине дня вторника был проведен также безлимитный аукцион 1-дневного репо, проводившийся в рамках "тонкой настройки", на котором было привлечено 2 трлн 394,984 млрд рублей.

Таким образом, суммарно на двух аукционах банки привлекли 6 трлн 536,614 млрд рублей.

Накануне, в понедельник, в рамках безлимитного аукциона 1-дневного репо в рамках "тонкой настройки" банки привлекли 3 трлн 37,545 млрд рублей. Значительная часть этих средств была рефинансирована во вторник.

В дальнейшем Банк России намерен вернуться к традиционным параметрам проведения операций по управлению ликвидностью банковского сектора преимущественно за счет проведения недельных операций, подчеркивает ЦБ. Решения о проведении аукционов "тонкой настройки" и определении лимитов этих операций будут приниматься с учетом изменения ситуации с ликвидностью и динамики процентных ставок денежного рынка.

Ранее сообщалось, что структурный дефицит ликвидности банковского сектора по операциям с ЦБ на начало дня 28 февраля составил 2,908 трлн рублей, увеличившись с 11 млрд рублей на утро 25 февраля.

Структурный дефицит ликвидности банковского сектора - состояние банковской системы, характеризующееся наличием у кредитных организаций устойчивой потребности в привлечении ликвидности за счет операций с ЦБ РФ.

ЦБ РФ 25 февраля продал валюту в рамках интервенций на 18,8 млрд рублей, следует из данных Банка России. ЦБ вышел на рынок с интервенциями в четверг, 24 февраля, когда продал валюту на 84,8 млрд рублей.

"Банк России в четверг и пятницу провел валютные интервенции. В четверг в объеме $1 млрд и в меньшем объеме в пятницу", - сообщила председатель Банка России Эльвира Набиуллина по итогам заседания совета директоров в понедельник. Она отметила, что в связи с ограничениями на использование золотовалютных резервов в долларах и евро ЦБ интервенции 28 февраля не проводил.

Цены на нефть еще больше ускорили темпы подъема к вечеру вторника из-за конфликта России и Украины.

Стоимость майских фьючерсов на нефть Brent на лондонской бирже ICE Futures к 19:05 МСК во вторник составляет $105,8 за баррель, что на 7,99% выше цены на закрытие предыдущей сессии. Цена фьючерсов на нефть WTI на апрель на электронных торгах Нью-йоркской товарной биржи (NYMEX) составляет к этому времени $104,31 за баррель, что на 8,97% выше итогового значения предыдущей сессии.

Накануне Brent подорожала на 4,1%, WTI - на 4,5%.

Рынок следит за действиями крупнейших стран-потребителей энергоресурсов, которые могут принять решение о продаже нефти из стратегических резервов на фоне скачка цен. Накануне The Wall Street Journal сообщила о том, что США и другие члены Международного энергетического агентства (МЭА) в ближайшее время могут принять решение о высвобождении порядка 70 млн баррелей сырья. Однако аналитики считают, что любые продажи нефти из запасов станут лишь краткосрочным решением, особенно если потоки топлива из России уменьшатся.

"В предстоящем месяце, безусловно, главным ориентиром для рубля будет оставаться ситуация вокруг Украины, а точнее, сроки прохождения так называемой острой фазы военной операции Москвы на территории соседнего государства. Первый раунд переговоров не привел к конкретным результатам, и теперь рынки ждут следующей встречи делегаций двух стран, хотя, судя по тому, что специальная операция активно продолжается, пока на спад напряженности рассчитывать не приходится. Вплоть до появления реальных признаков движения сторон в направлении разрешения ситуации, этот фактор продолжить довлеть над "россиянином". Более того, курс рубля будет удерживаться неподалеку от рекордных минимумов в условиях оттока капитала, который рискует усилиться по мере введения дальнейших санкций в отношении РФ", - говорит аналитик департамента экономических и финансовых исследований CMS Institute Николай Переславский.

"Геополитическая тема остается в центре рыночного внимания. От более серьезного ослабления рубль удерживают принятые меры: обязательства экспортеров продавать 80% валютной выручки на рынке, повышенная ключевая ставка ЦБ РФ, интервенции. Утренние и вечерние сессии на этой неделе решено не проводить", - говорит старший трейдер УК "Альфа-Капитал" Владислав Силаев.

В период с 1 по 5 марта не будут проводиться утренние и вечерние сессии на всех рынках "Московской биржи". Торги на валютном и денежном рынках будут проходить в период с 10:00 до 19:00. Указанный регламент работы определен решением Банка России.

По итогам индексной сессии "Московской биржи" (часть сессии по доллару расчетами "завтра" в период с 10:00 МСК до 11:30 МСК) ЦБ РФ опустил официальный курс доллара на 2 марта на 1,8132 рубля, до 91,7457 руб./$1, и уменьшил курс евро на 1,566 рубля, до 102,9112 руб./EUR1.

Средневзвешенный курс доллара расчетами "сегодня" на торгах "Московской биржи" опустился во вторник на 4,0912 рубля по отношению к понедельнику и составил 95,8294 руб./$1. Средневзвешенный курс доллара на сессии расчетами "завтра" к 19:00 МСК снизился на 2,5888 рубля и составил 95,8064 руб./$1. Объем торгов долларами к этому моменту равнялся $2 млрд 695,895 млн, из которых $901,526 млн пришлось на сделки с расчетами "сегодня" и $1 млрд 794,369 млн - на сделки с расчетами "завтра".

Средневзвешенный курс евро расчетами "сегодня" упал на 4,0173 рубля, до 105,5124 руб./EUR1. Средневзвешенный курс евро расчетами "завтра" опустился на 2,7649 рубля, до 107,2013 руб./EUR1. Объем торгов евро к этому моменту составил EUR519,404 млн, из которых EUR213,75 млн пришлось на сделки с расчетами "сегодня" и EUR305,654 млн - на сделки с расчетами "завтра".

Ставки на рынке краткосрочных и среднесрочных (1-6 месяцев) межбанковских кредитов сильно выросли во вторник относительно предыдущего торгового дня в ожидании дальнейшего ужесточения денежно-кредитной политики ЦБ РФ. Ставка MosPrime Rate "овернайт" увеличилась на 49 базисных пунктов (б.п.) - до 20,88% годовых, ставка MosPrime Rate по кредитам на семидневный срок поднялась на 42 б.п. - до 21,38% годовых. Ставка на срок 1 месяц выросла на 169 б.п. - до 22,65% годовых, ставка на срок 3 месяца поднялась на 57 б.п. - до 24,05% годовых, ставка на срок 6 месяцев повысилась на 11 б.п. - до 24,63% годовых.