Цены большинства евробондов РФ во вторник продолжили снижаться, отыгрывая новые антироссийские санкции

Москва. 1 марта. Котировки большинства выпусков российских еврооблигаций во вторник продолжили снижаться, отыгрывая новый пакет антироссийских санкций, объявленный после начала военной операции в Донбассе, но темпы падения замедлились, а цены некоторых бумаг смогли немного отскочить. При этом американские казначейские обязательства (US Treasuries), напротив, выросли в цене на фоне возросшего спроса глобальных инвесторов на "защитные" активы, что в итоге привело к дальнейшему расширению суверенных спредов. Стоимость пятилетней страховки от дефолта (CDS) на российский госдолг, по расчетам аналитиков, приблизилась к 3000 базисных пунктов.

Еврооблигации России с погашением в 2043 году упали в цене за день на 9,9%, до 32,38% от номинала (их доходность выросла на 1,7 процентного пункта - до 18,95% годовых), бумаги с погашением в 2042 году подешевели на 7,5%, до 37,39% от номинала (их доходность выросла на 1,1 процентного пункта - до 16,27% годовых). Евробонды РФ с погашением в 2047 году потеряли в цене 13%, подешевев до 35,1% от номинала (их доходность выросла на 1,9 процентного пункта, до 15,61% годовых).

Самый "короткий" выпуск евробондов РФ с погашением в 2023 году снизился в цене на 12,2%, до 40% от номинала (их доходность выросла на 12,1 процентного пункта - до 78,72% годовых), бумаги с погашением в 2027 году подешевели на 40,7%, до 32,64% от номинала (их доходность выросла на 13,1 процентного пункта и составила 30,78% годовых), с погашением в 2026 году - на 28%, до 32,51% от номинала (их доходность выросла на 10,6 процентного пункта, до 38% годовых).

Вместе с тем евробонды РФ с погашением в 2029 году подорожали к концу дня на 1% - до 37,56% от номинала (их доходность снизилась на 20 базисных пунктов - до 22,38% годовых). Стоимость российских еврооблигаций с погашением в 2030 году выросла на 5,3%, составив 49,07% от номинала (их доходность снизилась на 7 процентных пунктов - до 66,37% годовых).

Как отмечают эксперты "Интерфакс-ЦЭА", котировки валютных гособлигаций России заметно падают в последние несколько дней, отыгрывая объявленные Западом новые антироссийские санкции в ответ на начало Россией военной операции в Донбассе. В минувшие выходные руководители стран G7 приняли решение отключить некоторые российские банки от международной системы платежей SWIFT, а также ввести ограничивающие меры в отношении международных резервов ЦБ РФ. При этом во вторник поступили новости о том, что Россия будет продолжать спецоперацию на территории Украины. Как заявил на селекторном совещании министр обороны РФ Сергей Шойгу, российская армия продолжит специальную военную операцию на Украине вплоть до достижения поставленных целей. "Главное для нас - защитить Российскую Федерацию от военной угрозы, создаваемой странами Запада, которые пытаются использовать украинский народ в борьбе против нашей страны", - подчеркнул он.

Россия не может не реагировать на безответственные заявления Киева о возможности появления у Украины ядерного орудия, это реальная опасность, в свою очередь, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров на Конференции по разоружению, которая во вторник состоялась в Женеве. "Сегодня опасности, которые режим В.А.Зеленского представляет для соседних стран и международной безопасности в целом, существенно возросли после того, как власти, обосновавшиеся в Киеве, затеяли опасные игры, связанные с планами обретения собственного ядерного оружия", - сказал министр, выступая на конференции по видеосвязи.

Кроме того, Минобороны РФ предупредило о планах нанести удар высокоточным оружием по ряду военных объектов в Киеве, откуда идут информационные атаки на Россию, призвав жителей покинуть свои дома. "В целях пресечения информационных атак против России по технологическим объектам СБУ и 72-го главного центра ПСО (психологических спецопераций - ИФ) в Киеве, будут нанесены удары высокоточным оружием", - говорится в сообщении Минобороны РФ.

В субботу руководители стран G7 приняли решение отключить некоторые российские банки от международной системы платежей SWIFT. "Эта мера обеспечит отключение этих банков от международной финансовой системы и навредит их способности проводить международные операции", - говорится в совместном заявлении G7. На следующий день глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель заявил, что главы МИД стран ЕС договорились "ввести ограничительные меры, которые парализуют активы российского Центробанка". "Около половины или больше половины финансовых резервов Центробанка будут заморожены", - сказал Боррель в ходе пресс-конференции по итогам совета глав МИД ЕС в воскресенье вечером.

OFAC, подразделение американского Минфина, ответственное за правоприменение в области санкций, в понедельник выпустило директиву, которая запрещает резидентам США любые транзакции с ЦБ РФ, Минфином России и Фондом национального благосостояния.