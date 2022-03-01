Акции IT-сектора США остаются привлекательными - "Финам"

Акции IT-сектора США остаются привлекательными и могут смотреться лучше остальных секторов, полагает аналитик "Финама" Ксения Лапшина.

По мнению эксперта, текущая ситуация не несет в себе рисков для акций технологичного сектора, эти бумаги могут смотреться даже лучше остальных секторов. Сейчас есть два основных фактора, поддерживающих бумаги: предстоящее ужесточение ДКП ФРС США и ситуация на Украине.

"Индекс Nasdaq в ходе январской просадки существенно просел, и можно предположить, что ожидание поднятия ставки уже в цене бумаг, входящих в этот индекс. За последнюю неделю вероятность поднятия ставки существенно снизилась, так как конфликт на Украине затрагивает все экономики мира. В итоге есть мнение, что ФРС попридержит коней. Правда, пока это маловероятный сценарий. Можно выделить бумаги Microsoft Corp. и Alphabet Inc., в меньшей степени - Oracle Corp. и Meta Platforms, которые являются достаточно консервативными. Крайне важно сейчас избегать бумаг с высокой фундаментальной оценкой", - пишет Лапшина.

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