Действия против резервов РФ будут поддерживать спрос центробанков на драгметаллы - "Открытие Инвестиции"

Действия против резервов РФ будут поддерживать спрос центральных банков на драгоценные металлы, говорится в комментарии "Открытие Инвестиции".

"Как мы и предполагали, рост котировок золота и прочих драгоценных металлов продолжился. Действия против резервов РФ будут поддерживать спрос на драгоценные металлы со стороны центральных банков, которые сомневаются в безопасности своих резервов. Призывы к лишению доступа РФ к SDR МВФ также являются мощным стимулом для повышения вероятности возвращения золотого стандарта", - отмечает аналитик Андрей Кочетков.

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