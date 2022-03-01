Уверенное финансовое положение ММК и низкий долг поддержат котировки его акций - Альфа-банк

Уверенное финансовое положение "Магнитогорского металлургического комбината" (ММК) и низкий долг поддержат котировки акций эмитента в текущей обстановке, говорится в обзоре Альфа-банка.

"ММК" представил в понедельник финансовые и операционные результаты за 4К21 по МСФО - сильная отчетность опередила консенсус-прогноз рынка. Вне геополитического контекста кейс эмитента остается чувствительным к спреду между ценами на сталь и сырье на фоне ограниченной вертикальной интеграции в уголь и железную руду. В 4К21 себестоимость слябов оказалась немного ниже к/к, но составила $431/т против $242/т у "Северстали" и $353/т у "НЛМК". "ММК" в меньшей степени ориентирован на экспортные рынки, чем компании-аналоги, будучи ключевым поставщиком продукции на внутренний рынок. Уверенное финансовое положение группы и низкий долг поддерживают акции компании в текущей обстановке", - отмечают в банке.

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