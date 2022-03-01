Вероятно снижение цены акций Zoom на торгах во вторник - Инвестбанк Синара

Вероятно продолжение снижения котировок акций Zoom Video Communications на торгах во вторник, сообщается в обзоре "Инвестиционного банка Синара".

"Мы расцениваем прогноз финансовых результатов компании Zoom на 2023 год как негативный и ожидаем, что темпы роста выручки эмитента продолжат замедляться из-за растущей конкуренции с Microsoft Teams. База клиентов Teams составляет около 250 млн активных пользователей в месяц, при этом компания Microsoft установит программу на все новые компьютеры с системой Windows. Мы ожидаем дальнейшего снижения котировок бумаг Zoom, поскольку считаем, что их отрицательная динамика в ходе расширенной торговой сессии понедельника не в полной мере отразила разочаровывающий прогноз менеджмента по прибыли на 2023 год", - отмечает аналитик банка Ирина Фомкина.

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