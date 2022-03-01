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01 марта 2022 года 15:38

Рубль днем продолжает дешеветь к доллару и евро на сообщениях о продолжении военной спецоперации

Москва. 1 марта. Доллар и евро растут на "Московской бирже" во вторник днем; рубль дешевеет к бивалютной корзине на заявлении министра обороны РФ Сергея Шойгу, что Россия будет продолжать спецоперацию на территории Украины.

Курс доллара США составил 96,96 руб./$1 в 15:00 МСК, что на 2,36 рубля выше уровня закрытия предыдущих торгов. Евро стоил 108,3 руб./EUR1, подорожав на 2,3 рубля. Стоимость бивалютной корзины ($0,55 и EUR0,45) увеличилась на 2,33 рубля - до 102,06 рубля.

По итогам индексной сессии "Московской биржи" (часть сессии по доллару расчетами "завтра" в период с 10:00 МСК до 11:30 МСК) ЦБ РФ опустил официальный курс доллара на 2 марта на 1,8132 рубля, до 91,7457 руб./$1, и уменьшил курс евро на 1,566 рубля, до 102,9112 руб./EUR1.

Как отмечают эксперты "Интерфакс-ЦЭА", рубль возобновил снижение к доллару и евро на дневных торгах на сообщениях, что Россия будет продолжать спецоперацию на территории Украины. Как заявил во вторник на селекторном совещании министр обороны РФ Сергей Шойгу, российская армия продолжит специальную военную операцию на Украине вплоть до достижения поставленных целей.

"Главное для нас - защитить Российскую Федерацию от военной угрозы, создаваемой странами Запада, которые пытаются использовать украинский народ в борьбе против нашей страны", - подчеркнул он.

Россия не может не реагировать на безответственные заявления Киева о возможности появления у Украины ядерного орудия, это реальная опасность, в свою очередь, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров на Конференции по разоружению, которая во вторник состоялась в Женеве.

"Сегодня опасности, которые режим В.А.Зеленского представляет для соседних стран и международной безопасности в целом, существенно возросли после того, как власти, обосновавшиеся в Киеве, затеяли опасные игры, связанные с планами обретения собственного ядерного оружия", - сказал министр, выступая на конференции по видеосвязи.

Россия не намерена ущемлять интересы граждан Украины, считает их "своими", россияне и украинце вместе сильнее и успешнее, также заявил Лавров, выступая в формате видеоконференции на 49-й сессии Совета ООН по правам человека, которая позднее во вторник началась здесь же в Женеве.

"Главное, - убежден он, - прекратить попытки незаконно захвативших власть временщиков предавать коренные интересы украинского народа и проводить в угоду Западу курс на превращение своей страны в "анти-Россию" в качестве смысла своего существования". "Наблюдаемая сегодня в НАТО и ЕС настоящая истерика лишь подтверждает, что именно создание "анти-России" было и остается целью США и построенных Вашингтоном всех их союзников", - сказал глава российского МИД.

Принцип уважения территориальной целостности применим только к государствам, правительства которых представляют весь народ, проживающий на их территории, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров. "Киевское неонацистское правительство очевидным образом таковым в отношении народов Украины не являлось и не является", - уточнил свои слова российский министр.

Участники рынка продолжают оценивать действия ЦБ РФ по стабилизации финансовой системы страны. Банки во вторник на безлимитном аукционе 7-дневного репо привлекли 4 трлн 141,630 млрд рублей, сообщил ЦБ РФ.

Ранее сообщалось, что в первой половине дня вторника был проведен также безлимитный аукцион 1-дневного репо, проводившийся в рамках "тонкой настройки", на котором было привлечено 2 трлн 394,984 млрд рублей.

Таким образом, суммарно на двух аукционах банки привлекли 6 трлн 536,614 млрд рублей.

Накануне, в понедельник, в рамках безлимитного аукциона 1-дневного репо в рамках "тонкой настройки" банки привлекли 3 трлн 37,545 млрд рублей. Значительная часть этих средств была рефинансирована во вторник.

В дальнейшем Банк России намерен вернуться к традиционным параметрам проведения операций по управлению ликвидностью банковского сектора преимущественно за счет проведения недельных операций, подчеркивает ЦБ. Решения о проведении аукционов "тонкой настройки" и определении лимитов этих операций будут приниматься с учетом изменения ситуации с ликвидностью и динамики процентных ставок денежного рынка.

Ранее сообщалось, что структурный дефицит ликвидности банковского сектора по операциям с ЦБ на начало дня 28 февраля составил 2,908 трлн рублей, увеличившись с 11 млрд рублей на утро 25 февраля.

Структурный дефицит ликвидности банковского сектора - состояние банковской системы, характеризующееся наличием у кредитных организаций устойчивой потребности в привлечении ликвидности за счет операций с ЦБ РФ.

ЦБ РФ 25 февраля продал валюту в рамках интервенций на 18,8 млрд рублей, следует из данных Банка России. ЦБ вышел на рынок с интервенциями в четверг, 24 февраля, когда продал валюту на 84,8 млрд рублей.

"Банк России в четверг и пятницу провел валютные интервенции. В четверг в объеме $1 млрд и в меньшем объеме в пятницу", - сообщила председатель Банка России Эльвира Набиуллина по итогам заседания совета директоров в понедельник. Она отметила, что в связи с ограничениями на использование золотовалютных резервов в долларах и евро ЦБ интервенции 28 февраля не проводил.

В субботу руководители стран G7 приняли решение отключить некоторые российские банки от международной системы платежей SWIFT. "Эта мера обеспечит отключение этих банков от международной финансовой системы и навредит их способности проводить международные операции", - говорится в совместном заявлении G7.

На следующий день глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель заявил, что главы МИД стран ЕС договорились "ввести ограничительные меры, которые парализуют активы российского Центробанка". "Около половины или больше половины финансовых резервов Центробанка будут заморожены", - сказал Боррель в ходе пресс-конференции по итогам совета глав МИД ЕС в воскресенье вечером.

OFAC, подразделение американского Минфина, ответственное за правоприменение в области санкций, в понедельник выпустило директиву, которая запрещает резидентам США любые транзакции с ЦБ РФ, Минфином России и Фондом национального благосостояния.

Цены на нефть продолжают расти из-за конфликта России и Украины, несмотря на сообщения о том, что США и ряд других стран намерены высвободить нефть из стратегических резервов.

Стоимость майских фьючерсов на нефть Brent на лондонской бирже ICE Futures к 15:00 МСК во вторник составляет $102,8 за баррель, что на 4,93% выше цены на закрытие предыдущей сессии. Цена фьючерсов на нефть WTI на апрель на электронных торгах Нью-йоркской товарной биржи (NYMEX) составляет к этому времени $99,51 за баррель, что на 3,96% выше итогового значения предыдущей сессии.

Международное энергетическое агентство (МЭА) проведет экстренное заседание во вторник, сообщил его исполнительный директор Фатих Бироль в Twitter (SPB: TWTR).

Накануне The Wall Street Journal сообщила со ссылкой на источники в официальных кругах стран Европы и Персидского залива, что США и другие члены МЭА в ближайшее время могут принять решение о высвобождении порядка 70 млн баррелей нефти из резервов.

Источники агентства Bloomberg сообщает, что этот объем может составить 60 млн баррелей, что эквивалентно менее чем 6 дням добычи в РФ.

"В предстоящем месяце, безусловно, главным ориентиром для рубля будет оставаться ситуация вокруг Украины, а точнее, сроки прохождения так называемой острой фазы военной операции Москвы на территории соседнего государства. Первый раунд переговоров не привел к конкретным результатам, и теперь рынки ждут следующей встречи делегаций двух стран, хотя, судя по тому, что специальная операция активно продолжается, пока на спад напряженности рассчитывать не приходится. Вплоть до появления реальных признаков движения сторон в направлении разрешения ситуации, этот фактор продолжить довлеть над "россиянином". Более того, курс рубля будет удерживаться неподалеку от рекордных минимумов в условиях оттока капитала, который рискует усилиться по мере введения дальнейших санкций в отношении РФ", - говорит аналитик департамента экономических и финансовых исследований CMS Institute Николай Переславский.

"Ситуация на российском рынке остается крайне неопределенной, тем не менее действия регулятора оказывают заметную поддержку рублю. Сегодня инвесторы продолжат следить за новостями о дальнейших мерах поддержки, но в центре внимания останутся геополитические новости - при усилении негатива курс пары "доллар-рубль" сегодня может вновь превысить 100 руб./$1, в первую очередь вечером после открытия западных рынков", - говорят аналитики банка "Санкт-Петербург" (MOEX: BSPB).

Ставки на рынке краткосрочных и среднесрочных (1-6 месяцев) межбанковских кредитов сильно выросли во вторник относительно предыдущего торгового дня в ожидании дальнейшего ужесточения денежно-кредитной политики ЦБ РФ. Ставка MosPrime Rate "овернайт" увеличилась на 49 базисных пунктов (б.п.) - до 20,88% годовых, ставка MosPrime Rate по кредитам на семидневный срок поднялась на 42 б.п. - до 21,38% годовых. Ставка на срок 1 месяц выросла на 169 б.п. - до 22,65% годовых, ставка на срок 3 месяца поднялась на 57 б.п. - до 24,05% годовых, ставка на срок 6 месяцев повысилась на 11 б.п. - до 24,63% годовых.


Опубликовано: ИА "Финмаркет"
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